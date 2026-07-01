Zeynep Demirel Eski Formuna Döndü! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

Üçüncü kez anne olan Zeynep Sever Demirel doğum sonrası kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti. Fit görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zeynep Demirel Eski Formuna Döndü! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 23:12

Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmasının ardından kısa sürede eski formuna dönmesiyle gündeme geldi. Son paylaşımlarında fit görüntüsüyle dikkat çeken Demirel hamilelik döneminde aldığı kiloları büyük ölçüde verdiğini gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı yeni kareler ise takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Üçüncü Kez Anne Olmanın Mutluluğu

2009 yılında Miss Belçika seçilen ve 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğini kucağına almıştı. Çift kız bebeklerine Yasmin adını verdi. Üç çocuk annesi olan Demirel hem ailesiyle hem paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bebeklerinin isimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar da daha önce dikkat çekmişti. Aile içinde isimlerle ilgili özel bir “harf uyumu” esprisi olduğu biliniyor.

Hamilelik Sürecinde Aldığı Kiloları Hızla Verdi

Zeynep Sever Demirel hamilelik döneminde yaklaşık 30 kilo aldığını daha önce kendisi de paylaşmıştı. Doğumdan sonra ise bu kiloların büyük bir kısmını kısa sürede verdiğini ifade etmişti.

Sadece birkaç ay içinde yaklaşık 20 kiloyu geri veren Demirel sürecin kendisi için oldukça hızlı ilerlediğini söylemişti. Kalan birkaç kiloyu da zamanla vermeyi planladığını belirtmişti. Özellikle önceki hamileliklerine göre bu sürecin daha hızlı geçtiğini dile getirmesi dikkat çekmişti.

Sosyal Medyada Fit Görünümü Dikkat Çekti

Aktif olarak sosyal medyayı kullanan Zeynep Sever Demirel son paylaşımlarında fit görünümüyle öne çıktı. Yeni karelerinde eski formuna oldukça yakın bir görüntü sergileyen Demirel takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri özellikle doğum sonrası bu kadar kısa sürede forma dönmesini şaşkınlıkla karşıladı. Paylaşımlarında hem doğal hali hem enerjik görünümü dikkat çekti.

Süreci Samimi Bir Şekilde Anlatıyor

Zeynep Sever Demirel kilo verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda oldukça samimi ifadeler kullanıyor. Her şeyin bir anda olmadığını zamanla ve emekle ilerlediğini vurguluyor. Bu süreçte kendisine baskı yapmadan ilerlediğini de sık sık dile getiriyor.

Görünen o ki Demirel hem anneliğin hem kişisel bakım sürecinin dengesini kurarak hayatına devam ediyor. Yeni paylaşımları da takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

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