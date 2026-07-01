Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Tatilde Yakalandı!

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Evrim Alasya yoğun geçen dizi sezonunun ardından kendine kısa bir mola verdi. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu yeni sezon öncesinde dinlenmek için Balıkesir'i tercih etti. Çekim temposundan uzaklaşan Alasya tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Deniz Ve Güneşin Keyfini Çıkarıyor

46 yaşındaki oyuncu yazın enerjisini deniz ve güneş eşliğinde topluyor. Günün büyük bölümünü deniz kenarında geçiren Alasya zaman zaman serin sulara girerek sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Yoğun çalışma temposunun ardından gelen bu tatilin kendisine iyi geldiği de paylaştığı karelerden rahatlıkla anlaşılıyor.

Doğal ve sade görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu tatilde makyajsız ve rahat tarzıyla da takipçilerinden beğeni toplamayı başardı.

Tatil Kareleri Büyük İlgi Gördü

Evrim Alasya tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşınca takipçileri de yorum yağmuruna tuttu. Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere "Çok güzel görünüyorsun", "Yeni sezon öncesi enerji depola" ve "Doğallığın harika" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncunun paylaşımlarında lüks yerine daha sakin ve huzurlu bir tatil tercih ettiği de dikkat çekti. Deniz manzaraları ve güneşli kareler yaz atmosferini takipçilerine de hissettirdi.

Yeni Sezon Öncesi Moral Depoluyor

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yoğun çekim temposunun ardından gelen bu kısa tatil Evrim Alasya için adeta bir enerji molası oldu. Oyuncunun yeni sezon başlamadan önce dinlenip moral topladığı konuşuluyor.

Hem fiziksel hem zihinsel olarak yenilenmeye çalışan Alasya'nın oldukça keyifli olduğu da paylaşımlarına yansıdı. Gülümseyen halleri ve doğal tavırları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Sosyal medyada aktif olan Evrim Alasya günlük hayatından zaman zaman kesitler paylaşmayı seviyor. Bu kez de tatil kareleriyle gündeme gelen oyuncu hayranlarından yine yoğun ilgi gördü.

Görünen o ki başarılı oyuncu yeni sezon başlamadan önce hem denizin hem de yazın tadını çıkararak yoğun tempoya kısa bir ara vermiş durumda. Tatil paylaşımları ise şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yerini aldı.