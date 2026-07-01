Tolga Güleç’ten Beklenmeyen Yetenek! Hayranlar Şokta

Tolga Güleç oyunculuğunun yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekti. Kanun çaldığı anları paylaşan ünlü isim sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tolga Güleç’ten Beklenmeyen Yetenek! Hayranlar Şokta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 22:42

Ekranların sevilen oyuncularından Tolga Güleç bambaşka bir yönüyle gündeme geldi. Uzun süredir hem kariyeri hem özel hayatıyla takip edilen oyuncu son dönemde geliştirdiği yeni hobisiyle hayranlarını şaşırttı.

Oyunculuk Kariyerinden Evli Hayata

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tolga Güleç kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Ardından birçok başarılı projede yer alan oyuncu televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Özel hayatında ise geçtiğimiz aylarda spiker Öykü Cengiz ile evlenerek yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift evlilik haberleriyle hayranlarını da sevindirmişti.

Sosyal Medyada Sürpriz Paylaşım

Tolga Güleç son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Daha önce darbuka çaldığı anları paylaşarak takipçilerini şaşırtan oyuncu bu kez de kanun çaldığı görüntülerle gündeme geldi.

Paylaşılan videoda Güleç’in enstrümanla olan uyumu ve müziğe olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun bu yeni hobisi onu sadece ekranlarda değil müzik tarafında da görmek isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Tolga Güleç’in müzikle ilgili paylaşımları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçileri oyuncunun bu yeteneğine şaşırırken aynı zamanda olumlu yorumlar yapmayı da ihmal etmedi. “Senden bu da beklenirdi”, “Her alanda başarılı” gibi yorumlar dikkat çekti.

Birçok kişi oyuncunun bu yönünü daha önce bilmediklerini ve oldukça etkileyici bulduklarını dile getirdi. Özellikle kanun performansı beklenmedik bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Yeni Hobi Merak Uyandırdı

Tolga Güleç’in müziğe olan ilgisinin ne kadar süredir devam ettiği tam olarak bilinmese de son paylaşımlarından bu konuya ciddi zaman ayırdığı anlaşılıyor. Oyuncunun farklı enstrümanlara yönelmesi “çok yönlü sanatçı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Görünen o ki Tolga Güleç hem oyunculuk kariyeri hem yeni hobileriyle adından söz ettirmeye devam edecek. Hayranları ise onun müzikle ilgili yeni paylaşımlarını merakla bekliyor.

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