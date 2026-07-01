Game of Thrones'un The Mountain'ı Thor Björnsson ve Eşi Şaşırttı!

“Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı The Mountain (Dağ) karakteriyle dünya çapında tanınan Thor Björnsson eşiyle paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan karelerde çiftin arasındaki boy farkı yine dikkat çekti ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti

Yaklaşık 2,05 metre boyundaki Thor Björnsson ile 1,57 metre boyundaki eşi Kelsey Henson yan yana görüntülendiğinde ortaya oldukça dikkat çekici bir fark çıkıyor. İkili arasında yaklaşık 48 santimetrelik bir boy farkı bulunuyor ve bu durum sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline gelmiş durumda.

Paylaşılan fotoğraflarda Björnsson’un dev gibi duruşu yanında Henson’un oldukça küçük görünmesi kullanıcıların ilgisini çekti. Birçok kişi bu görüntüleri hem şaşırtıcı hem eğlenceli buldu.

Sosyal Medyada Yıllardır Konuşuluyor

Aslında bu boy farkı yeni bir konu değil. Çift uzun süredir sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekiyor. 2017 yılında Kanada’da tanışan ikili 2018’de evlenerek hayatlarını birleştirdi.

O günden beri özellikle fiziksel farkları internet kullanıcılarının sürekli yorum yaptığı bir konu haline geldi. Her yeni fotoğrafları paylaşıldığında benzer yorumlar yeniden gündeme geliyor.

Esprili Cevaplarıyla Biliniyorlar

Çifte en çok sorulan sorulardan biri de aralarındaki boy farkı nedeniyle nasıl iletişim kurdukları ya da günlük hayatta nasıl davrandıkları oluyor. Bu sorulara ise genelde esprili cevaplar veriyorlar.

Kelsey Henson daha önce yaptığı bir açıklamada bu durumu oldukça doğal karşıladıklarını söylemişti. Hatta “O eğiliyor, ben parmak uçlarımda yükseliyorum. Bazen de beni kucağına alıyor” diyerek durumu esprili bir şekilde anlatmıştı. Bu samimi yaklaşım da takipçileri tarafından oldukça sevilmişti.

Sosyal Medyada İlgi Görmeye Devam Ediyorlar

Çiftin paylaşımları her seferinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özellikle aralarındaki boy farkı sosyal medyada mizahi içeriklere bile konu oluyor. Ancak buna rağmen ikili bu durumu oldukça rahat ve doğal bir şekilde karşılıyor.

Görünen o ki Thor Björnsson ve eşi Kelsey Hensonhem ilişkileri hem dikkat çekici görünümleriyle uzun süre daha konuşulmaya devam edecek.