İlhan Mansız’ın Oğlu Leon Büyüyor! Son Paylaşım İlgi Gördü

Bir dönemin unutulmaz futbolcularından İlhan Mansız ailesiyle paylaştığı sıcacık karelerle gündeme geldi. 2023 yılında Azerbaycanlı Lela Leyla ile evlenen Mansız yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdi ise küçük oğlu Leon ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

20 Yıl Sonra Yeniden Baba Oldu

İlhan Mansız için son birkaç yıl oldukça özel geçti. Uzun süredir birlikte olduğu Lela Leyla ile 2023 yılında Arizona'da dünyaevine giren eski futbolcu evlilik haberini romantik sözlerle duyurmuştu. Eşine olan sevgisini dile getiren paylaşımı o dönemde de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Çift daha sonra bir erkek bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarını sevindirdi. Böylece Mansız yaklaşık 20 yıl sonra ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Oğullarına ise Imre Leon adını verdiler.

Leon İle Geçirdiği Anları Paylaşıyor

İlhan Mansız sosyal medyada oğluyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Leon ile birlikte çekilen yeni fotoğraflarını yayınlayan Mansız kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Baba-oğulun birlikte oyun oynadığı güldüğü ve keyifli vakit geçirdiği anlar takipçilerin de yüzünü güldürdü. Doğal halleriyle dikkat çeken kareler sosyal medyada sıcak aile görüntüleri arasında öne çıktı.

Duygusal Notu Dikkat Çekti

Fotoğrafların en çok konuşulan kısmı ise İlhan Mansız'ın paylaşımına eklediği anlamlı not oldu. Ünlü isim "Bir babanın çocuğuna bırakabileceği en büyük miras servet değil birlikte biriktirdikleri unutulmaz anlardır." sözleriyle oğluna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu paylaşım takipçileri tarafından oldukça duygusal bulundu. Pek çok kişi yorumlarda hem fotoğraflara hem yazdığı mesaja övgü dolu ifadeler kullandı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

İlhan Mansız'ın aile hayatını göz önünde yaşamamayı tercih etmesine rağmen zaman zaman yaptığı bu samimi paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Özellikle Leon ile birlikte verdiği doğal pozlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görünen o ki eski milli futbolcu bugünlerde en büyük mutluluğu ailesiyle geçirdiği anlarda buluyor. Oğlu Leon ile paylaştığı yeni kareler de hem takipçilerinin hem magazin gündeminin en çok konuşulan paylaşımları arasındaki yerini aldı.