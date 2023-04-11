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Gecce Magazin Haberleri
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Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? Açıkladı!

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş adamı Emir İçgören’le boşanacakları yönünde çıkan iddialara menajeri aracılığıyla yanıt verdi. İşte o açıklama...

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2023 12:15

Zeynep Beşerler ve işinsanı Emir İçgören’in evliliklerini bitirme kararı aldığı iddiası bir süre önce gündeme gelmişti. Hatta boşanma kararının ardından Emir İçgören’in Beşerler’le yaşadığı evi terk ettiği ve Etiler’de kendisine yeni bir daire tuttuğu da konuşuluyordu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler’in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi.

AİLESİ İÇİN EV BAKIYOR!

Beşerler ve İçgören’in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü işadamının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öğrenildi.

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