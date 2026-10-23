Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li "Adana Ayazı" Ekranları Sallamaya Geliyor!

NTC Medya imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Adana Ayazı"nın ekibi geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi.



Yıldızlar Geçidi Kadro Ve Usta Reji Bir Arada

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'i buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mina Derman, Mustafa Mert Koç, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın ve Engin Yüksel, Furkan Kapsız yer alıyor.

İstanbul'dan Adana'ya Uzanan Sırlarla Dolu Destansı Bir Aşk Masalı

"Adana Ayazı", Fırat ve Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan destansı aşkını konu alıyor. Birlikte mutlu bir gelecek kurmanın hayalini taşıyan Fırat ve Elif geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıktıkça aşklarını ailelerine karşı da savunmak zorunda kalacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor. Adana Ayazı çok yakında NOW'da.