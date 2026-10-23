Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li "Adana Ayazı" Ekranları Sallamaya Geliyor!

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li "Adana Ayazı" dizisi okuma provasıyla sete çıktı! NTC Medya imzalı iddialı projenin tüm detayları haberimizde...

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 16:49

NTC Medya imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Adana Ayazı"nın ekibi geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi.
 

Yıldızlar Geçidi Kadro Ve Usta Reji Bir Arada

Uğur Güneş ve Ebru Şahin'i buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mina Derman, Mustafa Mert Koç, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın ve Engin Yüksel, Furkan Kapsız yer alıyor.

İstanbul'dan Adana'ya Uzanan Sırlarla Dolu Destansı Bir Aşk Masalı

"Adana Ayazı", Fırat ve Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan destansı aşkını konu alıyor. Birlikte mutlu bir gelecek kurmanın hayalini taşıyan Fırat ve Elif geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıktıkça aşklarını ailelerine karşı da savunmak zorunda kalacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor. Adana Ayazı çok yakında NOW'da.

 

Benzer Haberler
Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması
Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu
Taylor Swift'in Maç Keyfi Yarım Kaldı! VIP Locasında Gergin Anlar Taylor Swift'in Maç Keyfi Yarım Kaldı! VIP Locasında Gergin Anlar
Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi
Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle! Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!