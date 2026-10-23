Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin El Gouna Film Festivali'ndeki kırmızı halı pozuna Bergüzar Korel'den coşkulu yorum geldi! Detaylar haberimizde.

Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 17:10

Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz ikilisi Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra bir araya geldi. İki dev isim başrollerini paylaştıkları İmroz'da Bahar'ın dünya prömiyerinde boy gösterdi. Mısır'da prestijli El Gouna Film Festivali'nde ortaya çıkan ikiliye ilgi büyüktü. Kırmızı halıda yan yana verdikleri şık ve karizmatik pozlarla uluslararası basının ve sinemaseverlerin odak noktası oldular.

"Süleyman ve Hürrem" Efsanesi

Muhteşem Yüzyıl 2011 yılında yayın hayatına başlayarak sadece Türkiye'de değil dünya genelinde milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Dizide Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan karakterleriyle hafızalara kazınan ikili ikonik uyumlarını bu kez beyaz perdeye taşıdı. Usta yönetmen Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Özcan Alper'le Luzin Dink'in kaleme aldığı İmroz'da Bahar filmi Gökçeada'nın büyüleyici atmosferinde yolları kesişen iki insanın etkileyici hikayesini konu alıyor.

Dünya prömiyerini 20 Ekim'de El Gouna Film Festivali'nde gerçekleşti. Yapım uluslararası eleştirmenlerden tam not alırken Ergenç ve Uzerli'nin yapımcı kimlikleriyle de projeye güç vermesi filmin prestijini artırdı.

Bergüzar Korel'den Kalp ve Nazar Boncuklu Destek

Festivalin kırmızı halısında Halit Ergenç'in siyah takım elbisesi ile Meryem Uzerli'nin mavi detaylarla zenginleştirilmiş zarif siyah elbisesi göz kamaştırdı. İki dev ismin yan yana verdiği şık pozlar sosyal medyyı salladı. Fotoğraflara bir yorum da Bergüzar Korel'den geldi.

Korel paylaşımın altına "Allaaaaahhhhh" notunu düşerek kalp ve nazar boncuğu emojileriyle desteğini gösterdi.

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