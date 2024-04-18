Zeynep Bastık'tan sağlık açıklaması: 'Ciddi bir deviasyonum var'

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bastık, yakın bir zamanda kulak-burun-boğaz doktoruna gittiğini ve ciddi bir deviasyon tespit edildiğini belirterek takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında ameliyat olması gerektiğini açıklayan ünlü isim, "Meğer ciddi bir deviasyonum varmış. Ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş" ifadelerini kullandı. Ayrıca, uyuyamadığı ve nefes almakta zorlandığı için taktığı bantların sebebini de açıkladı.

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Bastık, paylaşımını "Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün. Kamu spotu saati." notuyla noktaladı. Bu sözlerle takipçilerini sağlık kontrolü yapmaya ve benzer sorunları ihmal etmemeye çağırdı.

Zeynep Bastık'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı bu açıklama, hayranlarının endişesini artırırken aynı zamanda sağlık bilincini de ön plana çıkardı. Şarkıcının ameliyat süreci ve sonrasındaki durumu ise yakından takip ediliyor.