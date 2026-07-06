Aras Bulut İynemli'ye Dev Teklif! Kararı Her Şeyi Değiştirecek

Aras Bulut İynemli şu sıralar Netflix için hazırlanan "Eve Giden Yol" dizisinin çekimlerine yoğun şekilde devam ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin çekimleri Bilecik'te sürerken başarılı oyuncuyla ilgili yeni bir kulis bilgisi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uzun zamandır İynemli'nin bu projeyi tamamladıktan sonra yine Ay Yapım'la yeni bir televizyon dizisinde yer alacağı konuşuluyordu. Gelen son bilgilere göre bu iddiaların boş olmadığı ortaya çıktı. Hatta yeni dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ve konusu bile şimdiden belli oldu.

Teklif Gelen Dizi Belli Oldu

Kulislerde konuşulanlara göre Aras Bulut İynemli'ye teklif götürülen yapımın adı "İyilik Öğretmeni". Dizinin Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Hikâyenin merkezinde ise otizmli Refik isimli bir öğretmen yer alıyor. Hem duygusal hem ilham veren bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak dizinin, izleyiciyi derinden etkilemesi bekleniyor. Senaryoyu ise daha önce birçok başarılı projede imzası bulunan Onur Koralp ile Damla Koralp kaleme alıyor.

Son Kararı Henüz Vermedi

Şimdilik kesinleşen bir imza bulunmuyor. Aras Bulut İynemli'nin önceliği devam eden "Eve Giden Yol" dizisinin çekimlerini tamamlamak. Başarılı oyuncunun bu proje bittikten sonra senaryoyu yeniden değerlendirip son kararını vereceği konuşuluyor.

Bu nedenle hayranlarının biraz daha beklemesi gerekecek. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere bakılırsa taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.

Beklentiler Şimdiden Yükseldi

Aras Bulut İynemli'nin güçlü oyunculuğu ve seçtiği projelerdeki başarısı düşünüldüğünde "İyilik Öğretmeni" şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Eğer anlaşma sağlanırsa oyuncunun otizmli bir öğretmeni canlandırıp canlandırmayacağı da en çok konuşulacak konular arasında yer alacak.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da televizyon kulislerinde bu proje yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Gözler şimdi hem Ay Yapım'dan hem de Aras Bulut İynemli'den gelecek resmi açıklamada.