Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Bodrum'da romantik tekne tatilinde

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci ve Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da keyifli bir tekne tatiline çıktı.

Ünlü isimler, Cennet Koyu'na demir atarak gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, teknenin ön kısmında romantik anlar yaşadı.

Önce birbirlerine sarılan çift, ardından öpüşerek samimi halleriyle dikkat çekti. Çift, daha sonra bulundukları yerden kalkarak teknenin içine geçti.

Tatilde neşeli anlar yaşayan grup, denize girip sohbet ederek günün keyfini sürdü. Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci ve Emircan İğrek de tatilin tadını çıkaran isimler arasında yer aldı. Bodrum'un eşsiz güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçiren grup, tatillerine dolu dolu anılar eklemeye devam ediyor.