Zeynep Bastık, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu ve yeni hayatıyla ilgili detayları paylaştı. Bastık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı taşınma kararıyla dikkatleri üzerine çekti ve Urla'da mütevazi bir hayat kurduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da sıkça magazin basınının ilgisini çeken bir isim haline gelmişti. Son olarak katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve İstanbul'dan neden uzaklaşma kararı aldığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bastık, İstanbul'u hala çok sevdiğini belirtirken, depremin ardından yaşadığı anksiyete ve kalabalık şehir hayatından kaynaklanan klostrofobi nedeniyle taşınma kararı aldığını ifade etti. Kendisine huzur veren bir yer arayışında olan şarkıcı, Urla'yı tercih ettiğini ve burada kendine güzel bir hayat kurduğunu dile getirdi.

Özellikle iddia edilen beş bin metrekarelik bir arazi satın alma konusuna cevap vermeyi tercih etmeyen Zeynep Bastık, "Böyle konuları konuşmaktan hoşlanmam. Urla'da tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Zeynep Bastık'ın deprem sonrası aldığı taşınma kararı ve Urla'da kurduğu yeni hayatı, hayranları ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü şarkıcının huzur ve sakinlik arayışının ön plana çıktığı açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Bastık'ın yeni yaşam tercihleri ve mütevazi hayatıyla ilgili yapılan haberler, merakla takip edilen bir konu oldu. Şarkıcının İstanbul'dan uzaklaşma kararı ve Urla'da bulduğu huzur, hayranlarına ve sevenlerine umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.