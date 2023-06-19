  • 19 HAZİRAN Pazartesi 15:45
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Zeynep Bastık, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı

Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Konuk olduğu YouTube programında yeni hayatını anlatan ünlü popçu, beş bin metrekarelik bir arazi satın aldığı iddiasına yanıt verirken, İstanbul'u terk etme nedenini de açıkladı.

Zeynep Bastık, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı
Yayın Tarihi : 2023-06-19 09:59

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu ve yeni hayatıyla ilgili detayları paylaştı. Bastık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı taşınma kararıyla dikkatleri üzerine çekti ve Urla'da mütevazi bir hayat kurduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da sıkça magazin basınının ilgisini çeken bir isim haline gelmişti. Son olarak katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve İstanbul'dan neden uzaklaşma kararı aldığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bastık, İstanbul'u hala çok sevdiğini belirtirken, depremin ardından yaşadığı anksiyete ve kalabalık şehir hayatından kaynaklanan klostrofobi nedeniyle taşınma kararı aldığını ifade etti. Kendisine huzur veren bir yer arayışında olan şarkıcı, Urla'yı tercih ettiğini ve burada kendine güzel bir hayat kurduğunu dile getirdi.

Özellikle iddia edilen beş bin metrekarelik bir arazi satın alma konusuna cevap vermeyi tercih etmeyen Zeynep Bastık, "Böyle konuları konuşmaktan hoşlanmam. Urla'da tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Zeynep Bastık'ın deprem sonrası aldığı taşınma kararı ve Urla'da kurduğu yeni hayatı, hayranları ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü şarkıcının huzur ve sakinlik arayışının ön plana çıktığı açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Bastık'ın yeni yaşam tercihleri ve mütevazi hayatıyla ilgili yapılan haberler, merakla takip edilen bir konu oldu. Şarkıcının İstanbul'dan uzaklaşma kararı ve Urla'da bulduğu huzur, hayranlarına ve sevenlerine umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Melisa Döngel yaptırdığı estetikleri itiraf etti Melisa Döngel yaptırdığı estetikleri itiraf etti
‘Yalı Çapkını’nın İfakat'i tatilde ‘Yalı Çapkını’nın İfakat'i tatilde
Hadise dur durak bilmiyor! Hadise dur durak bilmiyor!
Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi: Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi: "İçimden ağlamak geldi"
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Bodrum'da açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!