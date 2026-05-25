Esra Dermancıoğlu Ekranlara Dönüyor!

Türk televizyonunun en kendine has, en başarılı oyuncularından biri olan Esra Dermancıoğlu yeni yayın döneminde yine çok konuşulacak bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Son dönemde Kapadokya'da çekilen dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun yeni adresi dizi kulislerini şimdiden hareketlendirmiş durumda. Eylül sezonu için hazırlıkları tam gaz süren bu yeni dram dizisi hem senaryo ekibi hem de kadrosuyla oldukça iddialı geliyor.

"Anne Yarısı" Eylül'de NOW Ekranlarında Başlıyor

Yapımcılığını sektörün köklü şirketlerinden NTC Medya'nın üstlendiği "Anne Yarısı" dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun en güvendiği işlerden biri olan dizi eylül ayında NOW (eski adıyla Fox TV) ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin arkasındaki mutfak ekibi ise televizyon dünyasının çok yakından tanıdığı reyting garantili isimlerden oluşuyor. Bugüne kadar pek çok hit dizide imzası olan Melis Civelek ile Zeynep Gür "Anne Yarısı"nın senaryosunu birlikte kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı reji performanslarıyla bilinen Semih Bağcı oturacak. Her şey planlandığı gibi giderse dizi ekibi temmuz ayının son günlerinde çekimler için sete çıkmış olacak.

Esra Dermancıoğlu Yeniden Kapadokya Yolcusu: Karşınızda "Meryem Altay"

Projenin oyuncu seçimleri devam ederken kadroya dahil olan ilk net isim de belli oldu. Türk sineması ve dizi sektöründe canlandırdığı her karaktere hayat veren ödüllü oyuncu Esra Dermancıoğlu dizinin başrollerinden biriyle el sıkıştı. Siyah Kalp dizisindeki o güçlü performansının ardından başarılı oyuncunun yolu çekimlerin yapılacağı Kapadokya'ya böylece bir kez daha düşmüş olacak.

Dizide Nevşehir'in en köklü ve güçlü ailelerinden biri olan Altay Ailesi'nin hikayesi anlatılacak. Bölgede dinlenme tesisleri ve benzin istasyonları bulunan adları geçtiğinde adeta akan suların durduğu bu kudretli ailenin oğlu Ali'nin hayatı etrafında dönecek olaylarda Dermancıoğlu Ali'nin annesi "Meryem Altay" karakterine hayat verecek. Meryem Altay; katı kuralları olan geleneklerine körü körüne bağlı sert ve tam bir Anadolulu kadın profiliyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Esra Dermancıoğlu'nun bu tarz güçlü ve dominant rollerdeki başarısı malum. Dolayısıyla "Anne Yarısı" daha şimdiden eylül ayının en çok merak edilen ve şimdiden takibe alınan yeni sezon projeleri arasında yerini aldı bile.