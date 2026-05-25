Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a Sıra Dışı Dava



Türk pop müziğinin ünlü ismi Mustafa Sandal ile 2018 yılında yollarını ayıran Emina Jahovic arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Boşanma protokolündeki maddelerin yerine getirilmediği iddiasıyla daha önce de defalarca karşı karşıya gelen eski eşler bu kez adliye koridorlarında eşine az rastlanır hatta hukuk tarihine geçecek cinsten bir "ömür hesaplama" talebiyle mahkemelik oldu. Her şey bir araç kriziyle başladı ancak olay kısa sürede bambaşka bir boyuta taşındı.

Araç Krizi Nasıl "Ömür Boyu" Talebe Dönüştü?

İki çocuğunun babası Mustafa Sandal'dan anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahovic, protokole göre kendisine ve çocuklarına tahsis edilmesi gereken kiralık aracın eski eşi tarafından geri alındığını iddia etti. Soluğu İstanbul Aile Mahkemesi’nde alan Sırp asıllı şarkıcı,dava dilekçesinde ezber bozan bir talepte bulundu.

Jahovic mahkemeden istatistiksel ölüm tablosunun (PMF tablosu) incelenmesini ve bilirkişi heyeti tarafından ortalama olarak ne kadar daha yaşayacağının (bakiye ömür) hesaplanmasını istedi. Ünlü şarkıcı bu tahmini yaşam süresi boyunca oluşacak tüm araç kiralama ve masraf giderlerinin Mustafa Sandal tarafından kendisine peşin olarak ödenmesini talep etti. Dilekçede ayrıca eğer bu nakit ödeme yapılmayacaksa Sandal'ın kendisine emsal teşkil edecek bir binek araç satın alması gerektiği de belirtildi.

Bu Ne İlk Ne de Son Kriz: Geçmişteki Ev ve İcra Kavgaları

Eski eşler arasında yaşanan bu son gerilim boşanma protokolünden doğan ilk hukuki savaş değil aslında. Mahkeme kayıtlarına bakılırsa ikili daha önce de "ev ve nafaka" meseleleri yüzünden ciddi krizler yaşamıştı:

Ev Satışı ve Sırbistan Şartı: Boşanma dönemindeki protokole göre çiftin Beykoz'daki evleri satılacak buradan gelecek 2 milyon dolar Jahovic'e verilecek 550 bin doları çocukların eğitimi için ayrılacak ve Sandal eski eşine Sırbistan'dan bir ev alacaktı.

Ev Davasını Jahovic Kazandı: Mustafa Sandal'ın Sırbistan'dan ev alma sözünü tutmadığını belirten Jahovic'in açtığı davada mahkeme Sandal'ın protokole sadık kalarak bu evi satın almasına hükmetti.

İcra Takibi Haklı Bulundu: Araç kiralama bedellerini uzun süre kendi cebinden ödemek zorunda kaldığını söyleyen Jahovic eski eşi hakkında icra takibi başlatmıştı. Mustafa Sandal'ın bu takibe yaptığı itiraz ve açtığı iptal davası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından reddedildi; yani mahkeme Emina Jahovic'i haklı buldu.

Görünen o ki, Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki bu bitmeyen hukuk mücadelesi, önümüzdeki günlerde görülecek yeni duruşması ve mahkemenin bu ilginç "ömür hesaplama" talebine ne yanıt vereceğiyle magazin gündemini daha uzun süre meşgul edecek.