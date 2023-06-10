Zeynep Bastık: Bizim ilişkimiz dostluğa dönüştü

Önceki akşam Etiler'deki bir mekâna giden Zeynep Bastık ve eski eşi Tolga Akış, aşk hayatları ve ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundular. Sık sık gündeme gelen ayrılıklarıyla ilgili olarak çift, ilişkilerinin yavaş yavaş dostluğa evrildiğini ve birbirlerini hala çok sevdiklerini dile getirdi.

Zeynep Bastık, gülerek cevapladığı aşk sorularında sevgilisinin olmadığını belirtti ve "Olursa 1 dakika bile bırakmam elini. Âşık olmayı bekliyorum" dedi.



Tolga Akış ise “Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor diye ayrılık kararı aldık. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz” diyerek ilişkilerinin dostluğa doğru ilerlediğini belirtti.





Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın ilişkileri ve ayrılıkları, kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir çift olarak dikkat çekiyor. Her iki tarafın da birbirlerine olan sevgi ve saygılarını sürdürdüklerini göstermeleri, olgunluk ve olumlu bir tutum sergilediklerini ortaya koyuyor. İkili, ilişkilerindeki dönüşümü kabul ederek, birbirlerini destekleyen dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.