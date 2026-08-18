Hepsi'nin Dağılacağını Anladığı Anı Anlattı! Yasemin Yürük'ten Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf

2000'li yılların Türk pop müziğine ve gençlik kültürüne damgasını vuran, şarkıları dansları ve Hepsi 1 dizisiyle bir döneme iz bırakan efsanevi kız grubu Hepsi aradan geçen yıllara rağmen ayrılık hikayesiyle gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde Türkiye'de yeniden yükselen kız ve erkek grubu furyası ve yeni gruplarda yaşanan ayrılıklar Hepsi dönemini müzikseverlere yeniden hatırlattı. Yaşanan bu grup hareketliliği konuşulurken grubun sevilen üyesi Yasemin Yürük katıldığı bir programda grubun dağılacağını ilk kez ne zaman anladığını samimiyetle paylaştı.

Türk Pop Tarihinin En Unutulmaz Kız Grubu

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi Olmaz Oğlan, Yalan, Kalpsizsin ve Üç Kalp gibi ikonik şarkılarıyla bir dönemin müzik listelerini altüst etmişti. Sahne şovları, kendilerine has stilleri ve yakaladıkları büyük başarıyla Türkiye'de kız grubu denilince akla gelen ilk isim olmayı başarmışlardı.

Grubun en büyük kırılma noktası ise 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla yaşanmıştı. Gülçin'in ayrılığının ardından Cemre, Eren ve Yasemin yollarına üç kişi olarak devam etse de eski fırtınalı dönemi sürdürmek mümkün olmamıştı. Yıllar içerisinde Gülçin Ergül grupta mutsuz hissettiğini ve psikolojik olarak yıprandığını belirtmiş 2014 civarında yeniden bir araya gelme adımları atılsa da anlaşmazlıklar aşılamamıştı.

Yasemin Yürük: Buradan Dönemeyiz Dedim

Yasemin Yürük, “Hepsi grubunun dağılacağını ilk nasıl anladın?” sorusunu cevapladı:



“2 an var...”pic.twitter.com/r1bOGE9csL — Onedio (@onedio) August 17, 2026

Yıllar sonra gelen bu ayrılık sürecine dair en dikkat çekici açıklamalardan biri Yasemin Yürük'ten geldi. Yasemin Şefik'in sevilen talk show programı Uyduruk Sonlar'a konuk olan Yürük kendisine yöneltilen "Hepsi grubunun dağılacağını ilk nasıl anladın?" sorusuna içtenlikle yanıt verdi.

Grubun geleceğine dair o dönem yaşadığı kırılma anını dün gibi hatırladığını belirten güzel şarkıcı

hissettiklerini şu sözlerle ifade etti:

"Buradan dönemeyiz dedim."

Yıllar Sonra Gelen Açıklama Hayranlarını Duygulandırdı

Yasemin Yürük'ün "Buradan dönemeyiz" diyerek grubun geri dönülemez bir yola girdiğini anladığı o anı paylaşması, yıllardır Hepsi'nin dağılma hikayesini merak eden ve bir gün yeniden bir araya gelmelerini umut eden hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Yürük'ün bu samimi itirafı, pop müzik tarihinin en popüler grubunun sessiz vedasına dair unutulmuş tartışmaları yeniden alevlendirdi.