Zerrin Özer: 'Nörolog arıyorum'

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini üstlendi. Ancak, törene katılanlar şarkıcının koluna girerek yardım ettiğini gözlemledi. Zerrin Özer, sağlık durumuyla ilgili konuştu ve şunları dile getirdi:

"Nörolojik bir problem var. 'Çok iyi bir nörolog rica ederim' diye söylermişim. Espri bir tarafa iyiyim, daha iyi olacağım."

Geçirdiği omurilik ameliyatının ardından fizik tedavi sürecini geride bırakan Zerrin Özer, sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklara rağmen sevenlerinin desteğinden bahsetti:

"Ne zaman sağlığımla ilgili problem olsa sevenlerimi düşünüyorum. Yazdıkları o muhteşem yorumlara bakıyorum. Dualarını ulaştırıyorlar. Halk çok önemli, sevenleriniz çok önemli, onlar benim her şeyim. Sevenlerim olmazsa olmaz."