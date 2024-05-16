Zerrin Özer: 'Nörolog arıyorum'

Koluna destek olanlarla adımlarını atan Zerrin Özer, sağlık durumuyla ilgili soruya "Harikayım, gerçekten çok iyiyim" yanıtını verdi.

Zerrin Özer: 'Nörolog arıyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 12:33

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini üstlendi. Ancak, törene katılanlar şarkıcının koluna girerek yardım ettiğini gözlemledi. Zerrin Özer, sağlık durumuyla ilgili konuştu ve şunları dile getirdi:

"Nörolojik bir problem var. 'Çok iyi bir nörolog rica ederim' diye söylermişim. Espri bir tarafa iyiyim, daha iyi olacağım."

Geçirdiği omurilik ameliyatının ardından fizik tedavi sürecini geride bırakan Zerrin Özer, sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklara rağmen sevenlerinin desteğinden bahsetti:

"Ne zaman sağlığımla ilgili problem olsa sevenlerimi düşünüyorum. Yazdıkları o muhteşem yorumlara bakıyorum. Dualarını ulaştırıyorlar. Halk çok önemli, sevenleriniz çok önemli, onlar benim her şeyim. Sevenlerim olmazsa olmaz."

Benzer Haberler
QNB Finansbank Açıkladı ve 40.000 TL'ye Kadar PARA Dağıtıyor! Banka Mesaj Atana Veriyor! QNB Finansbank Açıkladı ve 40.000 TL'ye Kadar PARA Dağıtıyor! Banka Mesaj Atana Veriyor!
DENİZBANK Yine Yaptı Yapacağını ve Onaylanan Kredi Hazırladı, 30.000 TL'ye Kadar Hemen Hesaplarda Olabiliyor! DENİZBANK Yine Yaptı Yapacağını ve Onaylanan Kredi Hazırladı, 30.000 TL'ye Kadar Hemen Hesaplarda Olabiliyor!
Garanti BBVA Bankası 150.000 TL 12 Ay Vadeye Kadar BORÇLAR KAPANACAK Dedi! Borç Kapatma Kredisi Başladı! Garanti BBVA Bankası 150.000 TL 12 Ay Vadeye Kadar BORÇLAR KAPANACAK Dedi! Borç Kapatma Kredisi Başladı!
PTT EMEKLİLERE DUYURU: 70.000 TL'ye Kadar TEK Mesaj Atarak Hemen Anında ONAY Alın! PTT EMEKLİLERE DUYURU: 70.000 TL'ye Kadar TEK Mesaj Atarak Hemen Anında ONAY Alın!
SON DAKİKA ZAM HABERİ: Emekliler İçin Refah Payı ve Zam Olacak! Açıklama Yapıldı! SON DAKİKA ZAM HABERİ: Emekliler İçin Refah Payı ve Zam Olacak! Açıklama Yapıldı!
TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI: Maaşlar Ne Kadar Artacak? Refah Payı Eklenecek! TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI: Maaşlar Ne Kadar Artacak? Refah Payı Eklenecek!
ÇOK OKUNANLAR
Mine Tugay'ın havuz keyfi
  • 09-05-2024 17:47

Mine Tugay'ın havuz keyfi

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!