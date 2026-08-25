Murat Yıldırım’dan Müjdeli Haber!

Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani’den sevenlerini mutlu eden bir haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. İman Elbani, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, oğullarına Kerem adını verdi.

Mutlulukları İkiye Katlandı

Murat Yıldırım ve Faslı oyuncu İman Elbani, 2016 yılında evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmuştu.

Ekim 2022’de kızları Miray’ı kucaklarına alan Yıldırım ve Elbani, şimdi de ikinci bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çiftin aileleri de bu güzel haberle birlikte büyük bir heyecan yaşarken, yakın çevrelerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

İkinci Bebek Heyecanı Gerçeğe Dönüştü

Bir süre önce İman Elbani’nin hamile olduğu ortaya çıkmış ve çiftin ikinci kez anne-baba olacağı öğrenilmişti. O günden bu yana bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikilinin bekleyişi sonunda sona erdi.

Elbani’nin bugün bir erkek bebek dünyaya getirmesiyle ailenin heyecanı daha da büyüdü. Miray’ın ardından bu kez oğullarını kucaklarına alan çift, çocuklarının ismini de açıkladı.

Oğullarının Adı Kerem

Murat Yıldırım ve İman Elbani, oğullarına Kerem adını verdi. Çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Yaptıkları paylaşımda, bir erkek çocuk sahibi olduklarını ve oğullarına Kerem adını verdiklerini belirten çift, oğullarının sağlık ve mutluluk içinde büyümesi için de güzel bir dilekte bulundu. Böylece Miray’ın ardından aileye bir de erkek çocuk katılmış oldu. Yıllardır birlikte olan Murat Yıldırım ve İman Elbani, artık iki çocuklu bir aile olarak hayatlarına devam edecek.

Çiftin bu mutlu haberi, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle sevenleri, Kerem bebeğin dünyaya gelişini kutlayan çok sayıda mesaj paylaşarak aileye mutluluk dileklerini iletti. Bu güzel haberle Yıldırım ve Elbani ailesinin mutluluğu artık dört kişiyle devam edecek.