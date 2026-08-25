Hadise’den Gizemli Beyrut Kaçamağı! Instagram Ele Verdi

Hadise, yoğun konser ve müzik temposuna kısa bir mola verip rotasını Beyrut’a çevirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, seyahatinden peş peşe kareler paylaşınca tatil adresi de ortaya çıkmış oldu. Hadise’nin Instagram hesabındaki yeni fotoğrafları, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Yeni Rotası Beyrut Oldu

40 yaşındaki şarkıcının son durağı Lübnan’ın başkenti Beyrut oldu. Hadise, şehirde geçirdiği keyifli anlardan bazılarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine de küçük bir tatil turu attırdı.

Ünlü ismin paylaşımlarında Beyrut’un atmosferinden kareler yer alırken, Hadise’nin şehirde oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü. Tatilini gözlerden uzak geçirmek istese de Instagram paylaşımları adresi kısa sürede ele verdi.

Instagram’dan Peş Peşe Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise’nin Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunuyor. Hal böyle olunca ünlü şarkıcının yaptığı her paylaşım da kısa sürede merak konusu oluyor.

Bu kez de durum değişmedi. Beyrut’tan fotoğraflarını peş peşe paylaşan Hadise, nereye gittiğini özellikle açıklamasa da karelerdeki detaylar seyahat rotasını ortaya çıkardı. Takipçileri de fotoğraflardan yola çıkarak ünlü şarkıcının Beyrut’ta olduğunu fark etti.

Müzik Listelerinde de Zirvede

Hadise’nin gündemi yalnızca tatilden ibaret değil. Şarkıcı, müzik kariyerindeki yoğun temposunu da sürdürüyor. Son dönemde “Ara Beni” adlı şarkısıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, müzik listelerinde de üst sıralarda yer alıyor.

Bir yandan müzik çalışmalarına devam eden, diğer yandan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, bu kez rotasını İstanbul’dan oldukça uzaklara çevirdi.

Beyrut’tan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine sürpriz yapan ünlü şarkıcının tatilinden daha fazla kare paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.