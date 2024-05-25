Âzer Aras Uluğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Âzer Aras Uluğ hakkında…

Iğdır Aralık doğumlu Ünlü Jinekolog Dr. Âzer Aras Uluğ kariyeri ve başarılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Âzer Aras Uluğ kimdir?

Âzer Aras Uluğ Iğdır'ın Aralık ilçesinde eğitimci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini yüksek onur ve dereceyle tamamladıktan sonra çok sevdiği Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını Elazığ 'da tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrası Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Ürojinekoloji alanında yan dal eğitimini tamamlamıştır. Mesleğinin son 15 yılında sayısız Ürojinekolojik ameliyatlar (özellikle idrar kaçırma, rahim sarkması, bağırsak fıtıklaşması) yaparak çok sayıda hastanın şifa bulmasına vesile olmuştur. Kozmetik Jinekoloji ve Kadın Genital Estetiği üzerine eğitimler aldı. Ürojinekoloji ve Genital Estetik Cerrahi Eğitimleri sayesinde, kadınların anatomik ve fonksiyonel sorunlarına ilave olarak estetik sıkıntılarını da içeren kombine ameliyatlar yapmaktadır. Bu operasyonları sıkça yapan dünyadaki nadir cerrahlardan biridir. Yukarıda söz konusu edilen alanlarda, bilhassa bulunduğu bölgede söz sahibi olan Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, ülke dışında da tanınmaya başlamış ve yurt dışından da hastalar kabul etmektedir.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, Cinsel Tıp Eğitimi alarak Cinsel Tıp Uzmanı olmuştur. Aldığı çeşitli psikolojik temelli eğitimlerle, Kadın Cinsel Sağlık Sorunları ile ilgili hizmetler vermektedir.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ için hekimlik mesleği çocukluk hayali idi. Mesleğini büyük bir aşk ve hevesle yapan Op. Dr. Âzer Aras Uluğ; okumak, üretmek, kadınlara tedavi almakta ve zorlandıkları alanlarda hizmet etmek ve faydalı olmak adına eğitim almaya, eğitim vermeye çok önem veriyor.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Vajinismus çiftlerinin tedavisini de yapmaktadır. Çok sayıda Vajinismus çiftine yardım etmiş, onların bebek sahibi olmalarına vesile olmuştur.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, 2021 yılında özel muayenehane açmış, hâlen özel muayenehanesinde kadınlara hizmet vermeye devam etmektedir.

Dr. Uluğ dünyaca ünlü kadınlara, sanatçılara, dünya kadınlarına genital estetik yaparak hayatlarını değiştiriyor. Kariyeri başarılar ve ödüllerle dolu olan Âzer Aras Uluğ, Konya'da kendi özel kliniğinde özellikle Kozmetik Jinekoloji ve Genital Estetik Ameliyatları (Barbie Estetiği, Vajina Daraltma, Labioplasti, Hudoplasti, İdrar kaçırma Ameliyatları gibi…), kızlık zarı dikimi, lazerle vajina sıkılaştırma, lazerle vajinal kuruluk tedavisi, genital bölge renk açma, genital siğil tedavisi ve cinsel sağlık sorunları (orgazm olamama, vajinismus, cinsel isteksizlik vb.) alanlarında değerli hastalarına hizmet vermektedir.

Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Turizmi belgesi ile yetkilendirilmiş. Yaptığı işlerle ülkemize Sağlık Turizmi alanında değer katmaktadır.