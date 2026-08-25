Özge Ulusoy'un Sadece 1 Gün Süren Evliliği...

Özge Ulusoy ile Ferruh Taşdemir’in Çeşme’de sürpriz bir kararla başlayan evliliği, aynı hızla sona erdi. Aile itirazları, kısa süren balayı ve hakkında ortaya atılan çeşitli iddiaların gölgesinde kalan birliktelik, anlaşmalı boşanmayla noktalandı.

Çeşme’de Yapılan Sürpriz Nikâh

Özge Ulusoy ile televizyon yapımcısı Ferruh Taşdemir’in evliliği, 2010 yazının en beklenmedik magazin olaylarından biri olmuştu. Çeşme’de arkadaşlarıyla yapılan bir yemek sırasında başlayan evlilik şakası, ertesi gün gerçek bir nikâh kararına dönüştü. Çift, Aya Yorgi Koyu’ndaki bir beach club’ta yalnızca 20 kişinin katıldığı törenle evlendi.

Nikâhta Demet Akalın, Önder Bekensir ve manken Bilge Kara çiftin yanında yer alan isimler arasındaydı. Ancak gecenin asıl dikkat çeken ismi Özge Ulusoy’un annesi Armağan Ulusoy oldu.

Nikâhın Ortasında Yaşanan Aile Krizi

Kızının evlilik kararını öğrenen Armağan Ulusoy, İstanbul’dan Çeşme’ye gelerek törene müdahale etti. Nikâh sırasında “Hakkımı helal etmeyeceğim!” diyerek tepki gösteren anne Ulusoy, daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, zaten ani başlayan evliliğin üzerindeki ilgiyi daha da artırdı. Çift ise tüm yaşananlara rağmen geceyi davetlileriyle birlikte geçirdi.

Balayı Başlamadan Bitti

Nikâhın ardından çiftin balayı tatili uzun sürmedi. Ulusoy ailesinin Çeşme’de kalmaya devam etmesi ve evlilik kararına yönelik baskıların sürmesi üzerine Özge Ulusoy, balayının ikinci gününde eşini otelde bırakarak İstanbul’a döndü.

Böylece henüz evliliğin ilk günlerinde çiftin yollarını ayıracağı konuşulmaya başlandı. İkilinin bu evliliği reklam amacıyla gerçekleştirdiğine yönelik iddialar da o dönemde magazin gündeminde yer aldı.

Mahkeme Kararı Yalnızca 10 Dakika Sürdü

Çok konuşulan birliktelik sonunda Sirkeci Aile Mahkemesi’ne taşındı. Özge Ulusoy’un annesi Armağan Ulusoy ve avukat babası Haydar Ulusoy ile birlikte geldiği duruşmada Ferruh Taşdemir de hazır bulundu.

Anlaşmalı olarak görülen dava yaklaşık 10 dakika içinde sonuçlandı. Taşdemir, evliliğin hukuken yaklaşık bir ay sürdüğünü ancak bir gün bile birlikte yaşamadıklarını söyledi. Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunmadığı da açıklandı.

Boşanmanın ardından Özge Ulusoy, aralarındaki dostluğun süreceğini belirtirken Taşdemir de kararın ikisi için hayırlı olmasını diledi. Böylece bir gecelik kararla başlayan hikâye, kısa bir mahkeme duruşmasının ardından resmen kapanmış oldu.