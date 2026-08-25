Burcu Biricik Ve Burak Dakak Aynı Filmde! Harabe Çekimlere Hazırlanıyor

Burcu Biricik ve Burak Dakak Harabe filminde buluşuyor! Senem Bay imzalı uluslararası ödüllü film İstanbul'da sete çıkmaya hazırlanıyor.

Burcu Biricik Ve Burak Dakak Aynı Filmde! Harabe Çekimlere Hazırlanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 17:27

Henüz proje aşamasındayken ulusal ve uluslararası sinema platformlarının radarını girmeyi başaran Harabe filmi için nihayet çekim hazırlıklarına başlandı. Yönetmen ve senarist Senem Bay'ın gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı bu ilk uzun metraj sinema filminin başrollerini ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik ile genç kuşağın başarılı oyuncularından Burak Dakak paylaşacak.

Yapımcılığını Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay'ın üstlendiği film İstanbul'da yolları hiç beklenmedik bir şekilde kesişen üç yabancının hikayesini kara mizah dokunuşlarıyla beyaz perdeye taşıyacak.

Burcu Biricik Yalnızca Oynamıyor Kamera Arkasında da Var!

Projedeki en heyecan verici detaylardan biri de başarılı oyuncu Burcu Biricik'in Harabe'de sadece başrol olarak kalmayıp aynı zamanda yardımcı yapımcı unvanıyla kamera arkasında da aktif görev üstlenmesi oldu.

İlk kısa belgeseli Amca ile festivallerde ödülleri toplayan Senem Bay'ın bu ilk uzun metraj projesi uluslararası arenada da şimdiden ses getiriyor.

Films Femmes Méditerranée Fransa merkezli dev platformun 10 Women's Cinema Selection seçkisine dahil edildi.

Destek ve Ödüller Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Fonu'ndan destek alan yapım, aynı zamanda 12 Punto TRT Ön Alım Ödülü'nün de sahibi oldu.

Yapım ekibi filmin ilk gösterim yolculuğunu prestijli uluslararası film festivalleriyle başlatmayı hedefliyor.

İstanbul'da Kesişen Hayatlar ve Uluslararası Kadro

Gerçek olaylara dayanan Harabe, farklı kültürlerden ve dünyalardan gelen üç yabancının İstanbul'daki yollarının birleşmesini konu alıyor:

Kendi yolunu bulmaya çalışan Selin oyuncu olma hayaliyle yanan Fatih ve babasına kavuşmak isteyen mülteci çocuk Ahmed... Aile, aidiyet, özgürlük ve insan onuru gibi ağır temaları kara mizahla ele alan yapım "Hayallerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsin?" sorusunun peşine düşecek.

Kadroda Burcu Biricik ve Burak Dakak'ın yanı sıra Türk sinemasının önemli isimleri ile Orta Doğu'dan oyuncular da aynı seti paylaşacak. Bakalım festivallerde fırtına gibi esmesi beklenen bu film izleyiciden nasıl bir karşılık bulacak?

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