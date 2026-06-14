Zehra Çilingiroğlu’ndan Sürpriz Yetenek! Kimse İnanmadı

Zehra Çilingiroğlu son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Bu kez konu magazin ya da bir etkinlik değil tamamen kendi emeğiyle yaptığı bir tasarım oldu.

Genç yaşına rağmen iç mimarlık alanında kendini geliştirmeye çalışan Zehra atölyede geçirdiği bir günü sosyal medyada adım adım paylaştı. Arabasına binip yola çıkmasıyla başlayan video üretim sürecinin tüm aşamalarını gösterdiği samimi bir kayıt gibi izlendi.

“Sıfırdan Bir Ayna Yaptı” Detayı İlgi Çekti

Videoda en çok dikkat çeken kısım Zehra’nın kendi elleriyle bir ayna tasarlaması oldu. Baştan sona üretim sürecine dahil olması “hazır tüketim” yerine üretim tarafında olmayı tercih etmesiyle de beğeni topladı.

Atölyede yaptığı işi gösterirken hem dikkatli hem keyifli olduğu görülüyor. Bu da izleyenlerde “gerçekten bu işi seviyor” hissi uyandırmış.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçiler özellikle onun sakin sade ve üretken tavrına vurgu yaptı. “Çok asil”, “çok doğal”, “emeğiyle üretiyor” gibi yorumlar dikkat çekti.

Zehra’nın sadece bir ünlü çocuğu olarak değil kendi yolunu çizen biri olarak görülmeye başlaması da bu ilginin önemli nedenlerinden biri.

Ailesinden de Destek Geldi

Paylaşımın ardından ailesi de kayıtsız kalmadı. Annesi Hülya Avşar duygusal bir yorum yaparak kızına “gururum” dedi. Babası Kaya Çilingiroğlu ise kalp emojisiyle destek verdi.

Bu küçük ama anlamlı yorumlar da paylaşıma ayrı bir sıcaklık kattı.

Gözlerden Uzak Ama Üretimde

Genelde magazin dünyasında çok görünmemeyi tercih eden Zehra’nın bu üretim odaklı hali onu takip edenler için de yeni bir yönünü gösterdi. Bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan kendi tasarımlarını ortaya koyması “kendi yolunu çizen genç biri” yorumlarını beraberinde getirdi.

Son paylaşım da aslında onun sadece bir “ünlü çocuğu” değil kendi emeğini ortaya koyan bir genç tasarımcı olarak görülmeye başladığını net şekilde gösterdi.