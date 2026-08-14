Muhtemel Aşk Seti Neşelendi! Ayça Ayşin Turan Ve Ekin Koç Kıyafetlerle Havuza Atladı

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kuran Muhtemel Aşk mdizisinin setinden kahkaha dolu kareler gelmeye devam ediyor. Başrolleri paylaşan ekranların sevilen isimleri Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç set aralarındaki neşeli anlarını ve yüksek enerjilerini sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni sezonda da ekranda kalmaya hazırlanan dizinin başrollerinden gelen bu paylaşımlar kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Kıyafetlerle Havuza Atladılar!

Ayça Ayşin Turan, "Muhtemel Aşk" dizisinin setinden paylaşım yaptı. pic.twitter.com/ftI8jKb5ON — Populicc (@populicc) August 14, 2026

Yoğun bir tempoda çekimleri devam eden dizinin setinde oldukça renkli anlar yaşandı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı karelerde; partneri Ekin Koç ile birlikte üzerlerindeki günlük kıyafetlere hiç aldırış etmeden kendilerini havuza bıraktıkları görüldü. İkilinin suyun içindeki eğlenceli ve samimi halleri hayranlarını güldürürken sahnenin kamera arkası çekimleri de büyük merak uyandırdı.

Havuzdan Hasta Yatağına: Yeni Sezon İddiası Hız Kesmiyor

Görsellerin devamında paylaşılan bir diğer fotoğrafta ise ikili senaryo gereği bir hastane odasında hasta yatağında yan yana objektiflere poz verdi. Hem dramatik hem de eğlenceli sahnelerin sinyalini veren bu kareler ikilinin ekran uyumuna dair beklentileri iyice katladı. Yaz aylarında yakaladığı yüksek reyting başarısını yeni sezona da taşımayı hedefleyen Muhtemel Aşk kuvvetli oyuncu kadrosu ve neşeli setiyle adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.