Songül Öden'in Bodrum Neşesi! Kızı Sone Larin İle Cennet Koyu'nda Suda Dans

Songül Öden kızı Sone Larin ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Kızına mama yedirmek için dans ederek giden Öden'in neşesi dikkat çekti.

Songül Öden'in Bodrum Neşesi! Kızı Sone Larin İle Cennet Koyu'nda Suda Dans
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 11:56

Türk tiyatro dizi ve sinema dünyasının en başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Songül Öden yoğun geçen sezonun tüm yorgunluğunu Bodrum'un eşsiz doğasında çıkarıyor. Ekranların aranan yüzü olan usta oyuncu 2 yaşındaki sevimli kızı Sone Larin ile birlikte yaz tatilinin tadını doyasıya vararak sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Bodrum'un en popüler lokasyonlarından biri olan Cennet Koyu'ndaki özel bir plajda görüntülenen ünlü sanatçı neşeli tavırları ve fit görünümüyle plajın tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Siyah Paletleriyle Serin Sulara Bıraktı

Cennet Koyu'nda objektiflere takılan 47 yaşındaki güzel oyuncuya tatilinde kızı Sone Larin'in yanı sıra yardımcı bakıcısı ve yakın kız arkadaş grubu da eşlik etti. Günün ilk saatlerinde şezlonguna geçerek arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet eden ve güneşin tadını çıkaran Öden Bodrum'un bastıran sıcak havasından bunalınca çareyi Ege'nin serin sularına atlamakta buldu. Yanında getirdiği siyah paletlerini ayağına geçirerek denize giren ünlü oyuncu arkadaşlarıyla birlikte suyun içinde hem yüzdü hem de keyifli dakikalar geçirdi. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran başarılı oyuncu daha sonra kurulanmak üzere şezlonguna geri döndü.

Kızının Yanına Dans Ederek Gitti!

Deniz keyfinin ardından tüm ilgisini minik kızına yönelten Songül Öden'in annelik heyecanı ve neşeli halleri çevresindekilerin içini ısıttı. Küçük kızı Sone Larin'e mama yedirmek ve su içirmek için yanına adeta adımlarını dans ritmine uydurarak giden güzel oyuncu minik kızını güldürmek için kılıktan kılığa girdi. Kızıyla eğlenceli oyunlar oynayarak mamasını yediren Öden'in o iç ısıtan doğal ve neşe dolu halleri magazin objektiflerine saniye saniye yansıdı. Anne-kızın Bodrum'daki bu tatlı ve huzur dolu anları sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı oldu.

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