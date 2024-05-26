ZAM BELLİ OLDU! 22.000 TL Oldu! Asgari Ücretlilere Müjde Geldi!

Türkiye'nin ekonomik dengelerinde önemli bir kıvılcım, asgari ücret zammı tartışmalarıyla alevleniyor. Son günlerde hükümetin kapılarını sıkı sıkıya kapatmış olmasına rağmen, asgari ücretli çalışanların yaşadığı geçim sıkıntısı ve açlık sınırının altında kalma endişesi, gündemde büyük bir yer tutuyor.

SGK uzmanları, Temmuz ayında asgari ücretin artacağına dair iddialı açıklamalar yapıyorlar. Bazı kulislere dayanarak konuşan uzmanlar ise asgari ücretin 22.000 TL'ye yükselebileceğini öne sürüyorlar. Görünüşe göre, Temmuz ayında sembolik de olsa bir zammın geleceği konuşulurken, bu adımın kaçınılmaz olduğu iddia ediliyor.

Sendikaların vurguladığı gibi, yasal olarak asgari ücret, açlık sınırının altında kalamaz. Son açıklanan açlık sınırı miktarı, asgari ücretin üstüne çıkarak endişeleri daha da artırdı. Bu nedenle, asgari ücret zammı konusu önümüzdeki Temmuz ayında yeniden gündeme gelebilir.

Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuyla ilgili hazırlıkların yapılması için talimat verdiği bile konuşuluyor. Asgari ücretlinin gelir durumunun iyileştirilmesi ve refah düzeyinin arttırılması adına Temmuz ayında yeni görüşmelerin başlayabileceği öngörülüyor. Ancak, asgari ücret artışının gerçekleşebilmesi için öncelikle asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekmekte. Bu konuda da işverenlerle yeni bir görüşme yapılacağı konuşuluyor.