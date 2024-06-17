Garanti BBVA bankası üzerinden DESTEK paketi var! 10-100-200 Bin TL Krediler Bugün Başladı!

Garanti bankası yeni bir duyuru yaptı. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle, özellikle tüketici kesim, nakit para konusunda oldukça sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır. Kredi almak isteyenlere de bankalar özel kredi paketleri ile bu sıkıntılı dönemlerini bir nebze gidermek için belirli faizlerle krediler vermektedir. Garanti BBVA Bankası da bu krediler için uygun olan kredi şartlarını yerine getiren 18 yaş üzerine kredi ödemesi yapacaktır. Garanti bankası üzerinden verilecek 10-100-200 Bin TL aralığında kredilerde, kredi notundan ziyade, aynı zamanda bankanın sizden istediği, krediyi ödeyebilecek bir gelir belgenizin de olmasıdır. Bu durumda banka şartlarınızı gözden geçirerek, Garanti bankası tarafından verilen yeni kredi kampanyasına katılabilirsiniz ve nakit ödeme alabilirsiniz.

GARANTİ BBVA BANKASI YENİ NAKİT KREDİ KAMPANYASINI AÇIKLADI! BAŞVURULAR BAŞLADI

Bu banka üzerinden belirli bir kredi notuna uygun olduğunuzu düşünüyorsanız (1300 ve üzeri) başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmanız durumunda daha avantajlı seçenekler ile birlikte kredinizi hesaba atabilirsiniz. Garanti bankası uygun faizlerle vereceği bu yeni kredi kampanyasında nakit kredi almak isteyenlere belirli limitlerde ve belirli vadelerde kredi ödemesi verecektir.

Garanti bankası üzerinden nakit kredi almak için başvurular nakit ödeme olarak hesaba yatacaktır. Kredi notu 1300 ve üzerinde olanlar mobil uygulamadan başvuru yapabilir. Ayrıca Garanti bankası üzerinden kredi almak isteyenlerin gelir durumu ve emekli olmaması durumunda da sigorta durumuna bakılmaktadır. Eğer sigortalı bir iş yerinde çalışıyorsanız, banka sizden en az 3 aydır aynı iş yerinde çalıştığınızı belli eden bir evrak isteyecektir. Kredi alacak kişiler bu şartlarda ödemeleri hemen yapabileceklerdir. Garanti bankası resmi internet sitesinden veya bankanın online işlemler menüsünden kredi başvurusu yapabilir veya bu kredilerin faiz oranları anlık olarak öğrenebilirsiniz.