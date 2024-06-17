Akbank banka kartı olan herkes için duyuru yaptı! Başvuru şartlarına uygun olanlar 40.000 TL alacak

Akbank banka kartı olan herkes için duyuru yaptı! Başvuru şartlarına uygun olanlar 40.000 TL alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2024 09:27

Akbank yeni kredi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere destek vereceğini açıkladı. Banka kredi şartlarına uygun olan herkes, bu kredileri hızlı bir şekilde hemen alabileceklerdir. Acil para ihtiyacınızın olması halinde, kredi notu yüksek olan kişiler 40.000 TL ödeme alabileceklerdir. Acil para ihtiyacınızın olması ile birlikte kredileri hemen aynı alabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu…

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasından işlem yapacaktır. Kredi almak için bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve bu bankadan hemen kredi alabilirsiniz. Akbank bu şekilde kredi alacak kişilere destek verecektir.

Akbank ayrıca SMS ile kredi imkanı sağlıyor. SMS ile kredi başvurusu için Kredi TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi işlemlerinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Akbank 4425 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Bu durumda kredi notu yüksek olanlar kredilerini hemen aynı gün alabilir.

Akbank emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere bu destekleri vermektedir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.

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