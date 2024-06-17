TBMM Onayından geçti! Başvuru yapacak olan 17 Milyon EMEKLİYE müjdeli haber geldi! Nakit ödeme 19339 TL olacak

Emekliler için bayramdan sonra ödemesi başlayacak yeni bir nakit kampanyası duyuruldu. Banka hesabı olan herkes 19339 TL ödeme alacak. Devlet destekli olarak verilecek bu yeni kampanyada, Nakit ihtiyacı olan kişilere destekler hızlı bir şekilde yapılacaktır. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar 19339 TL olarak bu kredileri hesaplarına atabilecek ve bu kredileri de hesaplarından istedikleri zaman (hafta sonu olsa bile) alabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI

Devlet destekli 19339 TL nakit ödeme alacak olan kişiler, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödeme alacaklardır. Acil para ihtiyacınızın olması ve kredi notunuzun yüksek olması durumunda daha yüksek limitlerde de kredi alabilirsiniz. Ziraat bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerinden ve Ziraat mobil uygulamasından kredi alacaksınız.

HALKBANK

Halkbank üzerinden de kredi başvurusu yapmanız oldukça basit. Kredi alacak kişilere banka hızlı ve anında kredi sonucu verilecektir. Halkbank emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda 19339 TL ödeme verilecektir. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak kişiler bankaya giderek hemen ödeme alacaklardır.