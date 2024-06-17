QNB Finansbank yine bomba gibi haber verdi! Tam 200.000 TL kredi başladı!

QNB Finansbank yine bomba gibi haber verdi! Tam 200.000 TL kredi başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2024 09:19

QNB Finansbank yeni kredi kampanyasında 200.000 TL kredi vereceğini açıkladı. Banka şartlarına uygun olan herkes, işlemlerini hızlı ve anında yapacaktır. Kredi notuna ve kredi siciline uygun olarak hemen 200 bin TL kredi alabileceklerdir. QNB Finansbank 200 bin TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere SMS ile kredi başvuru yapılacaktır.

SMS KREDİ ile işlem yapmak isteyenlere verilecek olan bu krediler 12 ay vadeye kadar kredi ödemesi verilecektir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 200 bin TL kredi verilmektedir. 200 bin TL kredi için başvuru yapacak olanlara hemen aynı gün destek olunacaktır.

TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız durumunda kredinizi hemen alabileceksiniz ve bu krediyi kullanabileceksiniz. Acil para isteyenler için 50 bin TL kredi alırsa 36 ay vade, 100 bin TL kredi alırsa 24 ay vade, 100 bin TL üzeri kredi alır ise 12 ay vade ile kredi ödeme tablosu oluşturacaklardır.

SMS ile kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ödeme alacaklardır. QNB Finansbank müşterisi olmanız durumunda banka kredi politikalarına uygun olan herkes başvuru yapabilir ve nakit kredi alabileceklerdir. Bu durumda da kredi notunuz yüksek olması istenmektedir. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar. SMS ile kredi haricinde QNB Mobil uygulaması üzerinden de yüksek limitli online kredi verilmektedir. Bu kredileri alarak sizlerde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

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