Zafer Algöz Sahnede Duygulandırdı: “Büyük Onur!”

Frankfurt’ta düzenlenen 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali bu yıl oldukça özel geçti. Tiyatro Frankfurt’un ev sahipliğinde yapılan etkinlik Türk tiyatrosunun duayenlerinden Haldun Dormen’e ithaf edilmiş. Yani gece sadece ödül değil aynı zamanda büyük bir vefa buluşması gibi olmuş.

Üç usta isim sahnedeydi: Zafer Algöz, Hakan Altıner ve Tamer Levent. Hepsi de farklı kategorilerde ödül aldı.

Zafer Algöz’e Özel “Haldun Dormen” Ödülü

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Zafer Algöz’ün aldığı “Haldun Dormen Özel Ödülü” oldu. Ödülü alırken oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Zaten kendisi de Dormen’i hem sanatçı hem insan olarak çok farklı bir yere koyduğunu açıkça söylemişti.

Kendi kariyerinden ve aldığı önceki ödüllerden bahsedip bu ödülün ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Haldun Dormen’i “zarif bir İstanbul beyefendisi” olarak tanımlaması da salonda alkış topladı.

Hakan Altıner’in “En Büyük Ödül” Dediği An

Hakan Altıner de “Tiyatroya Bir Ömür” ödülünü aldı. Ama onun konuşması biraz daha nostaljik ve duygusaldı. Haldun Dormen ile yıllarca aynı sahneyi paylaşmasının hayatındaki en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Eski turnelerden, sahne anılarından ve Dormen’le olan bağından bahsederken bayağı duygulanarak “benim hayatımdaki en büyük ödül bu ilişkiydi” demesi gecenin en vurucu cümlelerinden biri oldu.

Tamer Levent’ten Tiyatroya Dair Güçlü Mesajlar

Tamer Levent ise “Vefa Ödülü”nü aldı. O da konuşmasında biraz daha tiyatronun geleceğine odaklanıp eski ustalardan gelen mirasın yeni nesle nasıl aktarılması gerektiğini anlattı.

Onun özellikle vurguladığı şey tiyatronun sadece yapılması değil “nasıl yapıldığının” da çok önemli olduğu fikriydi.

Kısacası Gece: Sadece Ödül Değil Bir Saygı Duruşu

Festivaldeki hava aslında tamamen nostalji, saygı ve sanat sevgisi üzerine kurulmuştu. Her konuşmada Haldun Dormen’e duyulan büyük saygı hissediliyordu.

Sadece ödül dağıtılan bir gece değil Türk tiyatrosunun geçmişine ve bugününe yapılan güzel bir selam gibi olmuş diyebiliriz.