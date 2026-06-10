Zafer Algöz Kadıköy'deki Ozan Güven Protestosuna İsyan Etti!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un kültürel merkezlerinden Kadıköy'de yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran protesto olayının ardından tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Zafer Algöz yakın dostu ve meslektaşı Ozan Güven'e arka çıktı. Yaşanan gerilimin ardından ilk kez konuşan Algöz tepki gösteren tarafları sert bir dille eleştirdi. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir mekandan kadınların tepkisi sonucu çıkarılmıştı.

O.M.G Oyununun Gösterimleri İptal Edilmişti

Kadıköy'deki bir kafede oturduğu sırada bir grup kadının sözlü protestosuna maruz kalan ve mekanı terk etmek zorunda kalan ünlü oyuncu bu olayın ardından sanatsal faaliyetlerine de ara vermek durumunda kalmıştı. Ozan Güven yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabında O.M.G oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu da açıklamıştı. Ozan Güven'e bu süreçte destek mesajları da vardı.

Kendini Avukat Veya Hakim Zannedenler Var Ayıp Ettiler

Magazin dünyasının nabzını tutan muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zafer Algöz Kadıköy'de kaydedilen ve internete düşen o anları değerlendirdi. Toplumun kendi adaletini sağlamaya çalışmasının yanlış olduğunu savunan usta oyuncu sert ifadeler kullandı. Bu isimlerden biri de Zafer Algöz oldu. Zafer Algöz Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Görüntüleri izledim bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını yargının üstünde kendini görüp toplumun içerisinde böyle yargılaması hoş değil" dedi.

Ben Olsam Daha Farklı Bir Tepki Gösterebilirdim

Ozan Güven'in protesto esnasındaki sakin ve sessiz duruşunu takdir eden Algöz kendisinin aynı sabrı gösteremeyebileceğini itiraf etti. Ünlü oyuncu konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Ozan orada kendini çok beyefendi göstermiş kendisini yürekten kutluyorum, ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim. İyi tutmuş kendini."

Zafer Algöz ayrıca "Ozan çok kıymetlidir bizim için iyi oyuncudur çalışkan adamdır" dedi.

Sosyal Medyada İki Cümle Edemeyecek Adamlar Ağzına Geleni Yazıyor

Açıklamalarının son bölümünde eleştiri oklarını genel olarak sosyal medya kullanıcılarına ve klavye başındaki kitleye çeviren Algöz Türkiye'deki linç kültürünün geldiği boyuta dikkat çekti. Öte yandan Zafer Algöz genel değerlendirmesinde "Maalesef özellikle sosyal medyada karşınıza geçtiği zaman iki cümle edemeyecek adamlar durup dururken sosyal medyadan böyle ağzına geleni yazıyor biliyorsun. O çok moda oldu Türkiye'de. Herkes kendini avukat ya da hakim zannediyor ya da bir konuda çok bilgili zannediyor kendini. Artık alıştık onlara" ifadelerini kullandı. Ozan Güven cephesinden ise Kadıköy'deki olay ve oyun iptalleri sonrası sessizlik sürüyor.