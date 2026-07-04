Fenomen Komedi Serisi Çakallarla Dans 8'in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Türk sinemasının en uzun soluklu komedi serilerinden biri olan yapım sekizinci filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" adını taşıyan yeni proje sonbahar döneminde beyaz perdedeki yerini alacak. Sinemaseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni macera 6 Kasım tarihinde vizyona girerek izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Pasaport Temalı Tanıtım Afişi

Filmin tanıtım görselleri de sinema dünyasıyla buluştu. Yapımcı firmalar filmin gösterim yolculuğu öncesinde hazırlanan ilk teaser afişini resmi kanallar üzerinden paylaştı. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan ilk afiş pasaport konseptiyle kurgulandı. Tasarımda öne çıkan pasaport detayları ana karakterlerin bu kez yerel maceraların dışına çıkacağına ve sınır ötesinde bir serüvene yelken açacağına doğrudan işaret ediyor. Ekibin Almanya’da yaşayacağı sürprizlerle dolu serüvenin ilk ipuçlarını veren özel görsel dijital platformlarda da kısa sürede sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

İstanbul ve Almanya Hattında Çekimler

Filmin teknik ve sanatsal yönetiminde yine tanıdık ve başarılı isimler yer alıyor. Serinin kimliğini oluşturan yönetmen Murat Şeker bu filmde de yönetmen koltuğundaki yerini koruyor. Hikâyenin senaryo aşamasında ise Şeker'e deneyimli yazar Ali Tanrıverdi eşlik ediyor. Çekim planlaması son derece dinamik bir yapıda kurgulanan filmin setleri tek bir mekânla sınırlı kalmayacak. Ekip sahnelerin bir kısmını İstanbul'un tarihi sokaklarında kaydederken ana olay örgüsünü Almanya’da gerçekleştirecek. Çift lokasyonlu prodüksiyon filme uluslararası bir atmosfer katacak.

Kadrodaki İsimler

Serinin ana omurgasını oluşturan deneyimli aktör Şevket Çoruh yeni macerada da ekibin liderliğini üstleniyor. Kendisine komedi sahnelerinde Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın eşlik ederek hikâyenin mizahi yönünü kuvvetlendiriyor. Kadronun vazgeçilmez isimlerinden Timur Acar ile Hakan Bilgin de yeni filmde eski rollerini sürdürüyor. Klasik ekibin yanı sıra bu kez kadroda usta oyuncu Nur Sürer de yer alarak projeye derinlik katıyor. Uluslararası hikâye örgüsüne uygun olarak ekibe dahil olan Tim Seyfi ve Vildan Çırpan'ın yanı sıra genç neslin yetenekli isimlerinden Aslı Melisa Uzun ile Tanju Bilir de kadroda kendilerine yer buluyor.