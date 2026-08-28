Yüz Ameliyatı Sonrası Hayatı Kabusa Dönen Didem Ceran Bali'de Arınma Ritüeline Katıldı

Kore'deki yüz ameliyatı sonrası zor günler geçiren Survivor Didem Ceran yaşadığı travmadan kurtulmak için Bali'deki kutsal su ritüeline katıldı.

Yüz Ameliyatı Sonrası Hayatı Kabusa Dönen Didem Ceran Bali'de Arınma Ritüeline Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:19

Survivor yarışmasıyla tanınan dijital içerik üreticisi Didem Ceran geçirdiği estetik komplikasyonların ardından Endonezya'nın Bali adasında geleneksel bir arınma seansına katıldı. 2022'de yaptırdığı estetik müdahalelerin mimiklerini ve yüz simetrisini bozması üzerine Güney Kore'ye giden Ceran kapsamlı bir revizyon operasyonu geçirdi. Yaklaşık 15 saat boyunca ameliyat masasında kalan fenomen isim operasyon sonrasında klinik ortamında ciddi mağduriyetler yaşadı.

Hastane İddiaları ve Hukuki İthamlar

Yabancı bir ülkede geçirdiği zorlu müdahalenin ardından sağlık merkezinde kötü muameleye maruz kaldığını savunan ünlü isim yüzü bandajlı ve morluklar içindeyken tesis dışına çıkarıldığını öne sürdü. Narkozun ve ilaçların tesiri altındayken kendisine kapsamlı evraklar imzalatıldığını belirten Ceran bu belgeleri bağlayıcı ağır taahhütler olarak nitelendirdi. Cerrahi işlem neticesinde yüzünün belirli bölgelerinde kısmi felç benzeri his kayıpları oluştuğunu aktaran fenomen hem fiziksel hem psikolojik anlamda yıpratıcı bir döneme girdi.

Bali'deki Kutsal Suyla Yenilenme Seansı

Yaşadığı derin sarsıntıyı ve öfkeyi aşmak isteyen Didem Ceran içsel dengesini yeniden kurmak amacıyla rotasını Bali'ye çevirdi. Bölge inanışına göre kişiyi negatif enerjilerden, manevi yüklerden ve ruhu sıkan olumsuzluklardan temizleyen geleneksel kutsal su altına giren Ceran deneyimini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

"Aynı Bedende Farklı Bir Ruhla Çıktım"

Su altında gerçekleştirdiği ritüel boyunca tüm kırgınlıklarını ve hissettiği haksızlıkları akıntıya bıraktığını dile getiren Ceran seans sonrası yaşadığı dönüşümü aktardı. Kore’de meydana gelen anatomik hasarın zamanla düzelebileceğini ifade eden ünlü isim ruhunda biriken karanlığı taşımak istemediğini vurguladı. Ceran kutsanma sürecinin ardından sudan fiziksel olarak aynı bedende fakat zihnen tamamen arınmış bir ruh haliyle çıktığını açıkladı.

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