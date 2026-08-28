Sıla Saraydemir Miss World 2026'da Adını Çeyrek Finale Yazdırdı

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 73. Miss World'de çeyrek finale kalarak ilk 40 arasına girdi. Büyük final 5 Eylül'de Vietnam'da yapılacak.

Sıla Saraydemir Miss World 2026'da Adını Çeyrek Finale Yazdırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:44

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir 73. Dünya Güzellik Yarışması’nda (Miss World) çeyrek finale yükseldi. Vietnam'da gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği başarılı sunum ve duruşuyla jürinin takdirini kazanan tescilli model dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleri arasından sıyrılarak "En İyi 40" listesine adını yazdırdı. Genç modelin elde ettiği bu başarı sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Vietnam'da Büyük Taç Giyme Töreni

Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin takip ettiği 73. Miss World Güzellik Yarışması'nın büyük final gecesi 5 Eylül 2026 tarihinde Vietnam'da düzenlenecek. Organizasyonun kapanış seremonisinde unvanın mevcut sahibi Taylandlı Suchata Chuangsri yeni kraliçeye tacını devredecek. Çeyrek final aşamasını geçerek son 40 yarışmacı arasına giren Sıla Saraydemir final gecesinde Türkiye adına podyuma çıkarak jüri karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Sosyal Sorumluluk Sahnesinde Özel Çocukların Sesi Oldu

Yarışma programı kapsamında düzenlenen "Head to Head Challenge" etabına katılan Sıla Saraydemir sahnedeki sunumuyla uluslararası kamuoyuna seslendi. Hazırladığı sosyal sorumluluk projelerini ve bu serüvenin arka planındaki insani motivasyonu anlatan Türk temsilci özel gereksinimli çocuklara ve onların en büyük destekçisi olan fedakar annelere odaklandı. Saraydemir toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projesini küresel platformda başarıyla aktardı.

Giresun'da Kurulan Merkezle Anneleri Güçlendirdi

Sunumunda kişisel hayatından samimi detaylar paylaşan Saraydemir annesinin başörtüsü nedeniyle geçmişte duyduğu çekinceleri anlattı. Ziyaret ettiği bir rehabilitasyon merkezinde Down sendromlu çocuğu olan bir annenin dışlanmışlık hissini gözlemlediğini belirten tescilli model bu durumun kendisinde derin bir etki yarattığını ifade etti. Sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla Giresun’da kapsamlı bir merkez açtıklarını duyuran Saraydemir binanın ilk katında çocuklara yönelik gelişim atölyeleri, üst katında ise anneler için sosyal etkinlikler organize ettiklerini söyledi. Genç model geçici adımlar yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir dayanışma ağı kurmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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