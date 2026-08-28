Yıldız Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çeken Tuzlu Kahve'nin Yayın Tarihi Netleşti

Televizyon dünyasında yeni yayın döneminin ilk iddialı yapımı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Poll Films şirketinin üstlendiği "Tuzlu Kahve" dizisi 1 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayın hayatına adım atıyor. Haftalık yayın takviminde salı günleri prime time kuşağında ekrana gelecek olan yapım güçlü prodüksiyonu ve geniş oyuncu kadrosuyla sonbahar ekranına hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.

İki Zıt Ailenin Çatışması Ekrana Geliyor

Dizinin merkezinde farklı hayat tarzlarına sahip iki ailenin evlilik kararıyla kesişen öyküsü yer alıyor. Hikaye İstanbul'un köklü ve geleneklerine bağlı bir ailesinin kızı olan Gözde ile yurt dışındaki eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in evlilik adımıyla başlıyor. Genç çiftin hayatlarını birleştirme kararı alması dünya görüşleri ve alışkanlıkları tamamen zıt iki aileyi kaçınılmaz bir mücadelenin içine sürüklüyor. Aile içi güç dengeleri, sınıfsal farklılıklar ve renkli karşılaşmalar dizinin ana çatışma eksenini oluşturuyor.

Usta Oyuncular ve Güçlü Karakterler

Projenin başrollerinde televizyon ekranlarının popüler isimleri Eda Ece ile Şevval Sam yeniden bir araya geliyor. Kadronun öne çıkan isimlerinden Buğra Gülsoy hikayede kritik bir rol üstlenirken usta sanatçılar Nebahat Çehre ve Nevra Serezli ailelerin kıdemli fertlerine hayat veriyor. Binnur Kaya ile Settar Tanrıöğen tecrübeleriyle dramatik yapıyı güçlendirirken Ceren Moray ile Sarp Apak olay örgüsünün kilit noktalarında yer alıyor. Yapımda ayrıca Hatice Aslan, Cengiz Bozkurt, Nergis Kumbasar ve Yasemin Ergene gibi deneyimli oyuncular da farklı tiplemelerle seyirci karşısına çıkıyor.

Kamera Arkasında Güçlü Kadro

Projenin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Titizlikle yürütülen çekimlerle ekrana taşınan yapımın senaryo ekibinde ise tecrübeli yazarlar yer alıyor. Dizinin özgün hikayesini ve diyaloglarını Aslı Zengin ile Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor. Aile dinamiklerini tempolu sahnelerle işleyen yaratıcı ekip salı akşamları izleyicilere yüksek seyir zevki sunmayı amaçlıyor.

Salı Akşamları Star TV'de

Sonbahar televizyon sezonunun açılışını yapacak olan "Tuzlu Kahve", 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonun ekran yarışında zirveyi hedefleyen yapım sürükleyici aile hikayesiyle televizyon izleyicisini ekran başına toplamayı planlıyor.