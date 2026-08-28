Cem Belevi'den Kilo Yanıtı: "O Günden Beri Aç Geziyorum"

Çeşme sahilinde çekilen görüntüleriyle gündem olan şarkıcı Cem Belevi aldığı kilolar hakkında konuştu. Belevi, espriyle diyete başladığını açıkladı.

Cem Belevi'den Kilo Yanıtı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:32

Pop müziğin üretken isimlerinden Cem Belevi yaz tatilini geçirdiği İzmir'in Çeşme ilçesinde objektiflere yansıyan görüntüleriyle magazin basınının odağına yerleşti. Plajda denize girerken kaydedilen fotoğraflarında kilo aldığı gözlenen ünlü şarkıcı sosyal medya platformlarında fit görüntüsünden uzaklaştığına dair yapılan yorumları dikkatle takip etti. Başarılı popçu fiziksel değişimini hedef alan paylaşımlara samimi ve eğlenceli bir üslupla yanıt verdi.

"Ters Işık ve Coğrafi Ofsayt Var"

Sahildeki görüntülerinin yayılmasının ardından açıklama yapan Belevi eleştirileri mizahi bir yaklaşımla karşıladı. Fotoğraftaki ışık açısının yanıltıcı olduğunu savunan ünlü isim, "Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var" ifadeleriyle dikkat çekti. Fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte günlük beslenme alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini belirten sanatçı, "Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım" diyerek sıkı bir perhiz sürecine girdiğini duyurdu.

İngiltere Yıllarından Gelen 30 Kiloluk Değişim

Kilo yönetimindeki dalgalanmaları geçmiş yaşamından örneklerle açıklayan müzisyen daha önce de benzer bir süreçten geçtiğini hatırlattı. İngiltere’de yaşadığı yıllarda kapalı hava şartları nedeniyle psikolojik olarak zorlandığını ve 120 kiloya kadar ulaştığını anlatan Belevi kararlı bir programla tam 30 kilo verdiğini dile getirdi. İzmirli kimliğini vurgulayarak güneşli havaları sevdiğini söyleyen sanatçı o dönemde Caddebostan sahilinde her gün yaptığı koşular ve uyguladığı dengeli diyet sayesinde hedefine ulaştığını aktardı.

Sahne Temposu İçin Sıkı Egzersiz Programı

Çeşme fotoğraflarının ardından spor salonuna ve kontrollü beslenme düzenine geri dönen Cem Belevi sahne performansları öncesinde formunu yeniden kazanmayı planlıyor. Sosyal medyadaki yapıcı eleştirileri motivasyon kaynağına dönüştüren popçu hareketli yaşam tarzını yeniden benimseyerek fazla kilolarından hızla kurtulmayı hedefliyor. Yoğun konser takvimi öncesinde kondisyon depolayan sanatçı hem sağlığını korumayı hem dinleyicilerinin karşısına zinde bir şekilde çıkmayı amaçlıyor.

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