Güller ve Günahlar Setinden Cemre Baysel Sürprizi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden "Güller ve Günahlar" dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çekim takviminin yoğun temposuna kısa bir mola veren yapım ekibi set arkasındaki dinamizmi hayranlarıyla buluşturdu. Dizinin kamera arkasında yakalanan güncel fotoğraf sosyal medya platformlarında hızla dolaşıma girerek dizinin takipçileri arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Kamera Arkasında Samimi Set Molası

Yapımda "Hayal" karakterini canlandıran genç oyuncu Beren Gençalp çekim aralarında rol arkadaşlarıyla kaydettiği özel bir anı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Objektife yansıyan karede ekranların sevilen başrol oyuncusu Cemre Baysel yer aldı. Beren Gençalp’in yayınladığı bu samimi pozu Cemre Baysel de kendi resmi hesabında hikaye olarak yeniden paylaştı. İkilinin neşeli halleri set çalışanlarının ve oyuncu kadrosunun uyumunu doğrudan gözler önüne serdi.

Farklı Kuşaklar Aynı Fotoğrafta Buluştu

Paylaşılan karede genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Gizem Sevim ile Türk tiyatro ve televizyonunun usta ismi Gülenay Kalkan da yer aldı. Karavanların önünde çekilen bu renkli selfie tecrübeli sanatçılar ile genç yeteneklerin kurduğu sıcak bağı net bir şekilde yansıttı. Oyuncuların setteki doğal ve sempatik tavırları dijital mecralarda dizi izleyicilerinden yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni mesajı topladı.

Güçlü Senaryo ve Yeni Sezon İddiası

Televizyon ekranlarında dramatik yapısıyla fark yaratan yapım sonbahar yayın dönemine iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Yönetmen ve teknik ekibin titizlikle yürüttüğü set çalışmaları karakterler arasındaki duygusal gerilimleri ve sürpriz gelişmeleri ekrana taşımak için devam ediyor. Oyuncuların kamera arkasındaki yüksek enerjisi yeni bölümlere duyulan merakı artırıyor.

Kanal D Ekranlarında Seyirciyle Buluşacak

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çeken "Güller ve Günahlar", yeni bölümleriyle televizyon izleyicisine tempolu bir anlatı sunmayı amaçlıyor. Güçlü oyuncu kadrosunu zengin senaryo örgüsüyle birleştiren proje sonbahar döneminin en çok konuşulan dizileri arasındaki yerini koruyor. Yapım ekibi ve oyuncular yeni sezon çekimlerini aralıksız sürdürerek ekran serüvenine hazırlanıyor.