atv'de Yeni Sezonun Başlama Tarihi Belli Oldu: Müge Anlı ve Esra Erol Dönüyor

atv'nin fenomen gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon yayınlarına başlıyor.

atv'de Yeni Sezonun Başlama Tarihi Belli Oldu: Müge Anlı ve Esra Erol Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:09

Televizyon yayıncılığında gündüz kuşağının yüksek izlenme oranlarına sahip iki yapımının izleyicilerle buluşacağı tarih belli oldu. atv ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan ve geniş bir kitleyi televizyon başına toplayan kuşak programları 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla canlı yayın maratonuna yeniden başlıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yayınlar güncellenen stüdyo prodüksiyonları ve uzman kadrolarıyla gün boyu devam edecek.

Sabah Kuşağında Müge Anlı Dosyaları Açıyor

Hafta içi her sabah saat 10.00’da canlı yayınla ekrana gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni dönemde de adli ve toplumsal dosyaları masaya yatırıyor. Deneyimli televizyoncu Müge Anlı ve ekibi kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul vakaların aydınlatılması ve yıllardır haber alınamayan aile bireylerinin kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Yayın süresince hukuki ve adli tıp uzmanlarının katkılarıyla ilerleyen program toplumsal dayanışma ağını ve sosyal sorumluluk projelerini yeni yayın döneminde de canlı tutmayı hedefliyor.

Öğleden Sonra Esra Erol Ekranı Devralıyor

Öğleden sonra kuşağında saat 16.00’da başlayan "Esra Erol’da" aile yapısını ilgilendiren hukuki ve sosyal uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaya odaklanıyor. Sunucu Esra Erol velayet krizleri yaşayan ebeveynlerin hak arama süreçlerinden kayıp çocuklarını arayan ailelerin başvurularına kadar geniş bir yelpazedeki dosyalara yer veriyor. Canlı yayında uzman konuklar eşliğinde mağduriyet yaşayan bireylerin sorunlarına kurumsal çözümler üretmeyi amaçlayan format yeni sezonunda da toplumsal meseleleri ele almaya devam edecek.

31 Ağustos Pazartesi Günü Yayın Maratonu Başlıyor

Haftalık yayın takvimini kesinleştiren kanal yönetimi gündüz kuşağı temposunu pazartesi sabahından itibaren kesintisiz sürdürecek. İzleyiciler sabah saat 10.00'da Müge Anlı'nın yürüttüğü araştırmacı gazetecilik dosyalarını takip ederken saat 16.00'da Esra Erol'un sunumuyla aile odaklı sosyal mücadeleleri izleme fırsatı bulacak. Kanal yenilenen yayın akışıyla hafta içi her gün izleyicilerine güncel içerikler sunmayı amaçlıyor.

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