Şoray Uzun Çeşme Tatilinde Ailesiyle Görüntülendi

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Çeşme tatilinde ailesiyle görüntülendi. İngiltere'de okuyan oğlu Kaan ile jet ski yapan ünlü isim denizin tadını çıkardı.

Şoray Uzun Çeşme Tatilinde Ailesiyle Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 19:39

Ekranların tanınan oyuncusu ve televizyon programcısı Şoray Uzun yaz sezonunu değerlendirmek üzere ailesiyle birlikte İzmir'in popüler tatil rotası Çeşme'ye gitti. Yoğun geçen çalışma temposunun ardından dinlenmeye çekilen başarılı sanatçı önceki gün Çeşme’de bulunan özel bir plaj işletmesinde görüntülendi. Sıcak havanın ve berrak Ege denizinin tadını çıkaran Uzun ailesi gün boyunca sahilde eğlenceli anlar yaşadı.

Oğlu Kaan ile Açık Denizde Sürat

Tatilde su sporlarına geniş yer ayıran Şoray Uzun yüksek öğrenimini İngiltere’de sürdüren büyük oğlu Kaan ile birlikte jet skiye bindi. Su motorunun kontrolünü devralan ünlü sunucu oğluyla beraber açık denize açılarak hız yaptı. Baba ile oğulun dalgalar üzerindeki dinamik performansı ve heyecan dolu dakikaları plajdakilerin dikkatinden kaçmadı. Yurt dışındaki eğitim hayatı nedeniyle oğlundan ayrı kalan Uzun yaz tatilini fırsata çevirerek Kaan ile keyifli bir gün geçirdi.

Sahilde Kısa Mola ve Aile Sohbeti

Denizdeki hareketli turun ardından kıyıya yanaşan Şoray Uzun su sporlarına kısa bir ara verdi. Plajdaki alanda kendilerini takip eden eşi Elçin Uzun ve küçük oğlu Selim Can’ın yanına dönen ünlü isim ailece dinlenmeye geçti. Güneşli havanın tadını çıkaran aile fertleri şezlong alanında uzun süre sohbet ederek vakit geçirdi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Uzun çifti çocuklarıyla birlikte sahilde huzurlu bir gün yaşadı.

Yeni Sezon Öncesi Enerji Depoluyor

Rol aldığı televizyon dizileri ve sunduğu yarışma formatlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Şoray Uzun özel hayatını magazin karmaşasından uzak tutuyor. Aile bağlarına verdiği önemle tanınan başarılı aktör tatil planlarını da daima eşi ve çocuklarıyla birlikte şekillendiriyor. Çeşme kıyılarında dinlenerek yeni yayın dönemine hazırlanan ünlü isim serin sularda geçirdiği günlerle moral ve enerji depoluyor.

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