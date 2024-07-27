Yusuf Güney, Survivor'dan ayrılma sebebini açıkladı: "Ülkem için..."

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güney, Survivor 2021 yarışmasından neden ayrıldığını ilk kez detaylı bir şekilde açıkladı.

Yusuf Güney, Survivor'dan ayrılma sebebini açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2024 12:09

Yusuf Güney, yarışmadan ayrılma kararının arkasında Türkiye’deki büyük depremin olacağını hissetmesinin yattığını belirtti. Bu nedenle ülkesine dönme kararı aldığını ifade eden şarkıcı, yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın ardından kendisiyle dalga geçildiğini ve hakkındaki yorumların olumsuz olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı’ya deprem nedeniyle ayrılma kararını açıkladığını ve yarışmacıların deprem haberini aldıktan sonra “Yusuf” diye haykırdıklarını belirten Güney, yarışma sürecinde yaşadıklarını da paylaştı. Şarkıcı, “Önceden insanlığı kurtaracağım diye düşünüyordum. Ne haddime birilerini kurtarmak. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum.” diyerek yaşadığı içsel mücadeleye vurgu yaptı.

Güney, programda ayrıca, ruh bekçileri olduğunu ve bu yüzden bazı şeylerin kendisine izin vermediğini belirtti. Şarkıcı, "Bütün boyutların kapılarında ruh bekçileri var. Öyle kafanıza göre takılamazsınız. Bana izin vermediler, çıkamadım." şeklinde konuştu.

 

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