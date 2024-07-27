Yusuf Güney, Survivor'dan ayrılma sebebini açıkladı: "Ülkem için..."

Yusuf Güney, yarışmadan ayrılma kararının arkasında Türkiye’deki büyük depremin olacağını hissetmesinin yattığını belirtti. Bu nedenle ülkesine dönme kararı aldığını ifade eden şarkıcı, yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın ardından kendisiyle dalga geçildiğini ve hakkındaki yorumların olumsuz olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı’ya deprem nedeniyle ayrılma kararını açıkladığını ve yarışmacıların deprem haberini aldıktan sonra “Yusuf” diye haykırdıklarını belirten Güney, yarışma sürecinde yaşadıklarını da paylaştı. Şarkıcı, “Önceden insanlığı kurtaracağım diye düşünüyordum. Ne haddime birilerini kurtarmak. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum.” diyerek yaşadığı içsel mücadeleye vurgu yaptı.

Güney, programda ayrıca, ruh bekçileri olduğunu ve bu yüzden bazı şeylerin kendisine izin vermediğini belirtti. Şarkıcı, "Bütün boyutların kapılarında ruh bekçileri var. Öyle kafanıza göre takılamazsınız. Bana izin vermediler, çıkamadım." şeklinde konuştu.