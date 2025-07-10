Yüsra Geyik ile Onur Bay Kuruçeşme'de Görüntülendi

Yüsra Geyik ile eski rol arkadaşı Onur Bay, önceki akşam Kuruçeşme’de sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Bir dönem aynı dizide birlikte kamera karşısına geçen ikili, keyifli sohbetleriyle dikkat çekti.

Flaşlar Patladı, İkili Şaşkınlık Yaşadı

Kuruçeşme’deki bir mekânda buluşan Yüsra Geyik ile Onur Bay, objektiflere yakalanmaktan kaçamadı. Mekândan çıkmak üzereyken flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan ikiliden Onur Bay, paniğini gizleyemedi. Yüsra Geyik ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

O anlarda gazetecilere gülümseyerek el sallayan Yüsra Geyik, dostane yaklaşımıyla gecenin gündemine oturdu. Onur Bay ise hızlıca içeri yönelerek flaşlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Eski Dostlar Yeniden Bir Arada

İkilinin buluşması, sosyal medyada “eski dostlar yeniden bir arada” yorumlarına neden oldu. Bir dönem fenomen dizi Arka Sokaklar'da birlikte rol alan Yüsra Geyik ve Onur Bay, ekran önündeki uyumları kadar özel hayatlarındaki dostluklarıyla da ilgi çekmişti.

Kameralara yansıyan samimi sohbetleri, ikili arasındaki bağın hala güçlü olduğunu gösterdi. Geyik ve Bay, gece boyunca kahkahalar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.