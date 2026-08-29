Yurt Dışına Yerleşiyorlar mı? Hazal Kaya ve Ali Atay İddialara Noktayı Koydu

Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya taşınacakları iddialarını yalanladı. Ünlü çift Türkiye'yi terk etmediklerini ve iki ülke arası gidip geleceklerini açıkladı.

Yurt Dışına Yerleşiyorlar mı? Hazal Kaya ve Ali Atay İddialara Noktayı Koydu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 09:21

Ekranların sevilen oyuncu çifti Hazal Kaya ve Ali Atay son günlerde magazin basınına yansıyan "Hollanda'ya yerleşiyorlar" iddialarına açıklık getirdi. Uluslararası projelerde ve yapımlarda daha aktif rol alabilmek amacıyla Amsterdam'da yeni bir şirket kuran ünlü çift radikal bir kararla Türkiye'yi tamamen terk etmelerinin söz konusu olmadığını, iki ülke arasında mekik dokuyacaklarını belirtti.

"Gideceğimiz Zaman Kalacağımız Bir Yer Yatırımı Çocuklara Yapıyoruz"

Eşi Hazal Kaya ile birlikte Rams Türkiye kampanyasının reklam yüzü olan Ali Atay, Amsterdam projesi ve yurt dışı planlarıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Tamamen yurt dışına yerleşme iddialarını yalanlayan Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'ya tamamen yerleşme gibi bir durum yok. Çalışacağımız zaman gidip, kalacağımız bir yer. Yatırımı çocuklara yapıyoruz."

"Veli Olmak Çok Zormuş"

İki çocuk annesi olan Hazal Kaya ise hem çocuklarının büyüme süreçlerinden hem de evdeki eğlenceli dinamiklerden bahsetti. Çocuklarının kendilerine olan benzerliğine değinen ve büyük oğulları Fikret Ali'nin okul heyecanını paylaşan başarılı oyuncu konuşmasında şunları aktardı:

"Evde bir tane benden bir tane Ali'den var. Arkadaş gibiler. Fiko (6) okula başlayacak veli olmak çok zormuş."

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