Yağmur Dinlemedi Tosya Yıkıldı! Semicenk Konserine Binlerce Kişilik Akın

Kastamonu'nun şirin ilçesi Tosya'da bu yıl coşkuyla kutlanan Kültür ve Pirinç Festivali unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tosya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen dev organizasyon kapsamında sahne alan son dönemin en popüler sanatçılarından Semicenk yağmura ve olumsuz hava koşullarına rağmen binlerce müzikseveri tek bir meydanda buluşturmayı başardı.

Tosya Sokaklarında Kortej Yürüyüşü Ve Festival Coşkusu

23 Ağustos tarihinde kapılarını açan ve bölge halkı kadar çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali renkli görüntülerle sürüyor. İlçenin kültürel zenginliklerini ve dünyaca ünlü pirincini tanıtmayı hedefleyen festival programı kapsamında dün akşam saatlerinde geniş katılımlı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla coşku içerisinde tamamlanan kortej yürüyüşünün ardından gözler akşam düzenlenecek dev konsere çevrildi.

Sağanak Yağışa Rağmen Alanı Doldurdular

Kortej sonrasında başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan aniden bastıran sağanak yağış bile müzikseverlerin hızını kesemedi. Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte etkinlik alanına akın eden binlerce vatandaş, olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden meydanı hınca hınç doldurdu. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen müzikseverler Semicenk'in sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Müzik listelerinde ilk sıralardan düşmeyen hit şarkılarını Tosyalı hayranları için seslendiren Semicenk enerjisiyle geceye damga vurdu. Ünlü sanatçının romantik ve hareketli parçalarına hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi ellerindeki cep telefonlarının ışıkları ve kameralarıyla o anları kaydederek ölümsüzleştirdi. Yağmur altında gerçekleşen ve adeta görsel bir şölene dönüşen konser Tosya tarihinin en kalabalık ve coşkulu etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.