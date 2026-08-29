Murat Dalkılıç'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Oyunculuk Kariyerimi Bedava Oynayarak Yaktım"

Murat Dalkılıç oyunculuk pişmanlığını açıkladı. Özgü Kaya ilişkisi ve müzik sektöründeki maliyet krizine dair çarpıcı açıklamalar haberimizde.

Murat Dalkılıç'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 09:47

Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç katıldığı 'Anne Biz Egelerdeyiz' programında hem özel hayatına hem müzik sektörünün ekonomik koşullarına hem de geçmişte yaptığı kariyer hatalarına dair son derece içten açıklamalarda bulundu. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü sanatçı oyunculuk diplomasına rağmen bu kulvarda doğru adımlar atamadığını belirterek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

"Çok Güzel Olabilecek Bir Şeyi Kaçırmışım"

Oyunculuk eğitimi almış olmasına rağmen kariyerini müzik odağında şekillendiren ve zaman zaman sinema filmlerinde boy gösteren Murat Dalkılıç arkadaş kayırması ve ücretsiz projelerde yer alma nedeniyle oyunculuk kariyerini baltaladığını itiraf etti. Dünya Hali, Bizans Oyunları: Geym of Bizans ve Doru gibi yapımlarda rol alan ünlü şarkıcı yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle ifade etti:

"Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra 'Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım' dedim."

Oyuncu olarak istediği kariyer çizgisini yakalayamayınca 2016 yılında yapımcılığa yöneldiğini aktaran Dalkılıç "Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim" diyerek organizasyon ve yapım gücüne güvendiğini vurguladı.

"Konser Yapmak Şu An Ütopik Bir Fikir Cebimden Para Verdim"

Müzik sektöründe son dönemde fırlayan organizasyon ve prodüksiyon maliyetlerine de sert eleştiriler getiren Dalkılıç 26 yıldır gece hayatı ve sahne sektörünün içinde olduğunu hatırlattı. Son bir yılda çıktığı 30 konserde ekibini mağdur etmemek adına kar etmek yerine kendi cebinden harcama yaptığını açıklayan popçu şunları söyledi:

"Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme'den, Bodrum'dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir."

Özgü Kaya İle Aşk Hikayesi: Dükkana Arkadaş Girdik Sevgili Çıktık

Güzel oyuncu Özgü Kaya ile gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik sürdüren Murat Dalkılıç ilişkilerinin başladığı ilk geceyi ve aralarındaki karakter farklarını da samimiyetle anlattı. İlişkilerinin Suadiye'deki kendi mekanlarında başladığını belirten sanatçı şu ifadelere yer verdi:

"Suadiye'de bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken 'Aşık mı oluyorum?' diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık. Biz aslında Özgü ile siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika'dan, birimiz Grönland'dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan."

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