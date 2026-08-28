Fidan Hoca Olarak Bilinen Fidan Atalay Gözaltına Alındı

Sosyal medyada Fidan Hoca adıyla bilinen Fidan Atalay, müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fenomenin aylık abonelik geliri de ortaya çıktı.

Fidan Hoca Olarak Bilinen Fidan Atalay Gözaltına Alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 20:18

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve kamuoyunda "Fidan Hoca" adıyla tanınan içerik üreticisi Fidan Atalay hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atalay’ın dijital mecralardaki paylaşımlarını inceleyerek kapsamlı bir yasal işlem başlattı. Yürütülen soruşturma doğrultusunda savcılığın verdiği talimat üzerine emniyet güçleri şüpheliyi İzmir’de gözaltına aldı.

Ankara Başsavcılığından Resen Soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada Atalay’ın "fidannatalay" rumuzlu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ve fotoğrafların Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu belirtildi. Yayınlanan içeriklerin kanuna aykırılık teşkil ettiğini belirleyen adli makamlar kamu düzenini koruma gerekçesiyle resen harekete geçti. Ankara merkezli yürütülen adli süreç çerçevesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak emniyete götürdü.

Mal Varlığı Değerlerini Aklama İncelemesi

Yargı mercileri açılan soruşturmayı yalnızca dijital içerik üretimiyle sınırlı tutmadı. Yapılan teknik ve idari incelemelerde şüphelinin bu faaliyetler üzerinden temin ettiği maddi kazancın transfer yolları da mercek altına alındı. Başsavcılık elde edilen gelirin Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde tanımlanan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle soruşturmanın kapsamını genişletti. Yetkililer elde edilen haksız kazancın mali boyutunu tespit etmek amacıyla para akışlarını titizlikle inceliyor.

12 Bini Aşkın Aboneye Ulaştı

Gözaltı işleminin ardından fenomenin sosyal medya platformu Instagram üzerinde kurduğu abonelik modelinin mali detayları netleşti. Özel yayın ve fotoğraflarına erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için aylık 79,99 TL abonelik bedeli belirleyen Atalay kısa süre içinde 12 binden fazla aboneye ulaştı. Kurulan bu sistem sayesinde fenomenin dijital platformdan elde ettiği aylık gelirin yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti. İzmir'de gözaltında tutulan Atalay’ın adliyedeki ifade ve sorgu süreci titizlikle sürüyor.

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