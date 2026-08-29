Merve Özbey 12 Kilo Birden Verdi! Zayıflama Sırrını İlk Kez Açıkladı

Güçlü sesi ve yorumuyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Merve Özbey son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının gözle görülür şekilde zayıflaması hayranlarının merak konusu olurken Özbey fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu ve uyguladığı zayıflama yöntemini ilk kez basın mensuplarına samimiyetle anlattı.

"Küçük Bir Kadın Olduğum İçin 1 Kilo Bile Çok Farkediyor"

Yaş Hikayesi, Vuracak, Kül ve Yaramızda Kalsın gibi dillerden düşmeyen hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Merve Özbey basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemdeki formuyla parlayan ünlü isim fit görünümünün arkasındaki süreci açıklarken minyon bir yapıya sahip olmasının kilosuna etkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben kısa boylu bir kadınım. Küçük bir kadın olduğum için 1 kilo da alsam, 2 kilo da alsam 20 kilo almışım gibi gözüküyor. Herhalde bir 12 kilo kadar verdim."

İşte Merve Özbey'in Zayıflama Sırrı: İğne Tedavisi Ve Yoğun Tempo

12 kiloluk büyük değişimin ardından zayıflama yöntemi merak konusu olan Özbey Gece Muhabiri mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Kilo verme sürecinin başlangıcında medikal tıptan destek aldığını gizlemeyen ünlü şarkıcı ilk aşamayı atlattıktan sonra hayatındaki yoğun koşturmacanın ve çocuk bakımının süreci hızlandırdığını aktardı:

"İlk başlarda doktor kontrolünde ilk 5-6 kiloyu iğneyle verdim. Sonrasında beslenme düzeni, çocuk ve konserlere koşturmak derken çok az şeyler yiyebiliyorum."

"Tıbbın Yeni Sunduğu Şeyler 10-15 Yıl Sonrasını Bilmiyorum"

Kullandığı zayıflama iğnesi yöntemi hakkında detay vererek bu tür uygulamaların tıbbın son yıllarda popülerleşen yeniliklerinden biri olduğunu vurgulayan Merve Özbey gelecekteki olası etkileri konusunda da temkinli konuştu. İğne kullanımını uzun süre sürdürmediğini ve bir sene önce bıraktığını belirten sevilen sanatçı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar tıbbın bizlere çok yeni sunduğu şeyler. 10–15 sene sonrasını bilmiyorum. Ama ilk çıktığı dönemde doktor kontrolünde iğne kullanmışlığım var. Son bir senedir falan yok."