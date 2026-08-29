Sevenlerini Korkutan Paylaşım! Ünlü Oyuncu Kerem Bürsin Ameliyat Masasında

Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda imza attığı projeler ve özel hayatıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen başarılı oyuncu Kerem Bürsin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını ve sevenlerini derin bir endişeye sevk etti. Sosyal platformları son derece aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 11,2 milyonluk dev bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim hastane odasından paylaştığı fotoğraflarla bir anda dijital medyanın ve magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

Yıllar Sonra Bir Operasyon Daha: Boyun Fıtığı Ameliyatı Geçirdi

Sosyal medya hesabından hastane odasındaki anlarını yayınlayarak takipçilerinde büyük bir merak ve endişe uyandıran Kerem Bürsin'in sağlık durumu kısa süre içinde netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında geçirdiği bel fıtığı ameliyatıyla gündeme gelen ve yoğun çalışma temposuna zorunlu bir ara vermek zorunda kalan ünlü oyuncunun bu kez boyun fıtığı operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve istirahat sürecine geçtiği bildirildi. Paylaşımın kısa sürede binlerce etkileşim almasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından olan hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafının altına geçmiş olsun dileklerini ileten binlerce yorum ve mesaj yağdırdı.

Yoğun İş Temposu Ve Sağlık Süreci

Kariyerinde yakaladığı ivmeyle ekranların ve sinema perdesinin aranan yüzlerinden biri olan Kerem Bürsin yer aldığı reklam projeleri, dizi çekimleri ve yurt dışı etkinlikleri nedeniyle son derece yoğun bir çalışma takvimine sahip. Geçmişte yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığının ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak setlere hızlı bir dönüş yapan yetenekli oyuncunun boyun fıtığı ameliyatının ardından bir süre dinleneceği ve doktor tavsiyesi üzerine rehabilitasyon sürecine odaklanacağı belirtiliyor. Sevenleri başarılı oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşup yeni projeleriyle ekranlara ve setlere dönmesini heyecanla bekliyor.