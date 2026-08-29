Merve Boluğur Annelik Özlemini ve Kaderci Yapısını Anlattı!

Merve Boluğur Bebek'te görüntülendi. Dominant bir kadın olduğunu belirten oyuncu yapay zekâ eş esprisi ve samimi annelik açıklamasıyla gündem oldu

Merve Boluğur Annelik Özlemini ve Kaderci Yapısını Anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 09:35

Ekranların sevilen ve iddialı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncusu Merve Boluğur önceki gece Bebek'teki bir mekandan arkadaşıyla çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle ve kendine has samimi tavrıyla yanıtlayan ünlü oyuncu hem tatil sürecinden hem yeni sosyal medya hamlesinden hem de özel hayatına dair merak edilenlerden bahsetti. Yapay zeka teknolojisinden annelik arzusuna kadar birçok farklı konuda dikkat çeken ifadeler kullanan Boluğur neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

"Robot Bir Eş Düşünsenize, Her Dediğimi Yapar"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı Çeşme tatilinin kendisine çok iyi geldiğini belirten Merve Boluğur "Tatil her zaman iyi gelen bir şey. Gittim güzelce bir tatil yaptım. Geleceğimi düşündüm akışına bırakıyorum her şeyi" diyerek söze başladı. Sohbetin devamında arkadaşıyla yaptığı bir konuşmayı magazin muhabirleriyle paylaşan ünlü oyuncu, yapay zeka ve ilişkiler üzerine esprili bir açıklamada bulunarak kahkahalara boğuldu:

"Biraz önce yapay zeka ile ilgili konuştuk. Düşünsenize robot bir eş. Ben zaten dominant bir kadınım. Her dediğimi yapar."

Sosyal Medyada Ücretli Abonelik ve Annelik İtirafı

Son dönemde sosyal medya platformunda başlattığı ücretli abonelik sistemi hakkında da konuşan güzel oyuncu bu kararın kendiliğinden geliştiğini aktardı. Boluğur "Nasıl gelişti ben de bilmiyorum. Ben zaten sık fotoğraf ve video atan birisiyim. Bunları ekstra olarak neden özel olarak insanlarla paylaşmayayım dedim. Günlük rutinimi orada paylaşıyorum" diyerek takipçilerine özel içerikler sunduğunu ifade etti.

Röportajın sonunda içindeki annelik özleminden ve kaderci yapısından içtenlikle bahseden Merve Boluğur çarpıcı açıklamalara imza attı:

"Evet anne olamadım, hala oluyorum. Alın size bir başlık! Ben biraz kaderci bir insanım. Olmayınca da ne yapalım? Ben de istiyorum. İnşallah Allah hepimize evlatlarımızı nasip etsin. Şu anda kardeşime nasip oldu."

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