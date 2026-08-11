Bodrum Sahillerinde Manifest Rüzgarı! Cennet Koyu’nda Renkli Görüntüler

Manifest grubu kızları Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler neşeli halleriyle dikkat çekti.

Bodrum Sahillerinde Manifest Rüzgarı! Cennet Koyu’nda Renkli Görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 10:27

Yaz sezonunun ve lüks tatilin vazgeçilmez adresi olan Bodrum magazin dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlülerin akınına uğrayan tatil beldesinin bu kez en çok konuşulan konukları ise popüler müzik grubu Manifest'in üyeleri oldu. Bodrum'un en gözde, en sakin ve eşsiz doğasıyla bilinen noktalarından Cennet Koyu'nda objektiflere takılan grup üyeleri enerjileri, zarafetleri ve neşeli halleriyle plajdaki tatilcilerin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Cennet Koyu'nda Deniz Ve Güneş Keyfi

Ege'nin kristal berraklığındaki serin sularının ve yakıcı güneşinin tadını doyasıya çıkaran Manifest kızları gün boyu plajda oldukça keyifli vakit geçirdi. Müzik dünyasındaki yoğun tempo ve konser maratonunun yorgunluğunu üzerlerinden atan ünlü grup üyeleri deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçerek bol bol sohbet etti. Birbirleriyle olan samimi dostlukları ve kahkaha dolu anları gözlerden kaçmayan güzel müzisyenlerin o renkli kareleri magazin muhabirlerinin kadrajına saniye saniye yansıdı.

Plajdakilerin Odak Noktası Oldular

Sahildeki tatilcilerin ve hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan Manifest kızları etraflarına saçtıkları pozitif enerji ve şıklıklarıyla Bodrum sahillerine adeta ayrı bir hava kattı. Doğal güzellikleri ve formda görüntüleriyle de beğeni toplayan grup üyeleri mütevazı ve neşeli tavırlarıyla takdir topladı. Sezonun tüm stresini Cennet Koyu'nun büyüleyici atmosferinde geride bırakan Manifest grubunun bu kısa ve yenileyici Bodrum molasının ardından yeni şarkı çalışmaları ve yaklaşan yoğun konser takvimi için stüdyoya kapanacağı öğrenildi.

Benzer Haberler
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!