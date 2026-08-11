Bodrum Sahillerinde Manifest Rüzgarı! Cennet Koyu’nda Renkli Görüntüler

Yaz sezonunun ve lüks tatilin vazgeçilmez adresi olan Bodrum magazin dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlülerin akınına uğrayan tatil beldesinin bu kez en çok konuşulan konukları ise popüler müzik grubu Manifest'in üyeleri oldu. Bodrum'un en gözde, en sakin ve eşsiz doğasıyla bilinen noktalarından Cennet Koyu'nda objektiflere takılan grup üyeleri enerjileri, zarafetleri ve neşeli halleriyle plajdaki tatilcilerin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Cennet Koyu'nda Deniz Ve Güneş Keyfi

Ege'nin kristal berraklığındaki serin sularının ve yakıcı güneşinin tadını doyasıya çıkaran Manifest kızları gün boyu plajda oldukça keyifli vakit geçirdi. Müzik dünyasındaki yoğun tempo ve konser maratonunun yorgunluğunu üzerlerinden atan ünlü grup üyeleri deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçerek bol bol sohbet etti. Birbirleriyle olan samimi dostlukları ve kahkaha dolu anları gözlerden kaçmayan güzel müzisyenlerin o renkli kareleri magazin muhabirlerinin kadrajına saniye saniye yansıdı.

Plajdakilerin Odak Noktası Oldular

Sahildeki tatilcilerin ve hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan Manifest kızları etraflarına saçtıkları pozitif enerji ve şıklıklarıyla Bodrum sahillerine adeta ayrı bir hava kattı. Doğal güzellikleri ve formda görüntüleriyle de beğeni toplayan grup üyeleri mütevazı ve neşeli tavırlarıyla takdir topladı. Sezonun tüm stresini Cennet Koyu'nun büyüleyici atmosferinde geride bırakan Manifest grubunun bu kısa ve yenileyici Bodrum molasının ardından yeni şarkı çalışmaları ve yaklaşan yoğun konser takvimi için stüdyoya kapanacağı öğrenildi.